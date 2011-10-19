کنسرت "پریشاد " برگزار می شود

پریچهر خلوتی سرپرست گروه موسیقی "پریشاد" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی در دو بخش اجرا می شود در بخش نخست این اجرا قطعاتی از آثار آهنگسازان ایرانی چون انوشیروان روحانی، همایون خرم ، فضل الله توکل و محد سریر اجرا می شود.

وی در ادامه افزود : بخش دوم این کنسرت هم به اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی به آهنگسازی و بر اساس شعری از خودم اختصاص دارد و قرار است قطعاتی چون "دیشب نیاسودم"، "مرغ سحر ناله کم کن"، "آه اگر نقاش بودم" را با تکنوازی پیانو نازلی بخشایش به روی صحنه ببریم .

لازم به ذکر است مینا قاسم پور نوزانده قانون ، هیلا فیض پور نوازنده تار، عسل ملک زاده نوازنده دف، سمیرا مهر افشار نوازنده تنبک ، شیما بلوچی فر نوازنده کمانچه ، رخساره رستمی نوازنده عود و شیدا قاضی نوازنده نی از جمله نوازندگان گروه موسیقی پریشاد هستند.