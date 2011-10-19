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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۵

کنسرت "پریشاد " برگزار می شود

کنسرت "پریشاد " برگزار می شود

کنسرت گروه موسیقی پریشاد به سرپرستی پریچهر خلوتی ویژه بانوان در تاریخ 19 آبان ماه ساعت 15 در تالار وحدت برگزار می شود.

پریچهر خلوتی سرپرست گروه موسیقی "پریشاد" با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : تازه ترین کنسرت این گروه موسیقی در دو بخش اجرا می شود در بخش نخست این اجرا قطعاتی از آثار آهنگسازان ایرانی چون انوشیروان روحانی، همایون خرم ، فضل الله توکل و محد سریر اجرا می شود.

وی در ادامه افزود : بخش دوم این کنسرت هم به اجرای قطعاتی از موسیقی ایرانی به آهنگسازی و بر اساس شعری از خودم اختصاص دارد و قرار است قطعاتی چون "دیشب نیاسودم"، "مرغ سحر ناله کم کن"، "آه اگر نقاش بودم" را با تکنوازی پیانو نازلی بخشایش به روی صحنه ببریم .

لازم به ذکر است مینا قاسم پور نوزانده قانون ، هیلا فیض پور نوازنده تار، عسل ملک زاده نوازنده دف، سمیرا مهر افشار نوازنده تنبک ، شیما بلوچی فر نوازنده کمانچه ، رخساره رستمی نوازنده عود و شیدا قاضی نوازنده نی از جمله نوازندگان گروه موسیقی پریشاد هستند.

کد مطلب 1436903

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