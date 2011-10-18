کارنامه بسیج درخشان و پربار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان به همراه جمعی از مسئولان این سازمان صبح امروز 26 مهر با رئیس و معاونان صدا و سیما دیدار و گفتگو کردند.
در این نشست سردار نقدی فرمانده و سردار فضلی قائم مقام سازمان بسیج و حجتالاسلام کدخدایی نماینده ولی فقیه در این نهاد و دیگر اعضا ضمن بیان توانمندیهای بسیج و عملکرد گسترده آن در سراسر کشور با تشکراز اقدامات خوب شبکههای سیما و صدا، به ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر و هدفمند در رسانه ملی برای موفقیت بیشتر این برنامهها تأکید کردند.
در این جلسه مدیران رسانه ملی نیز ضمن ارائه گزارش از اقدامات متعدد برای گسترش فرهنگ بسیجی و برنامههای متنوع آینده در حوزه دفاع مقدس و اشاعه تفکر و ارزشهای بسیج؛ راههای مختلف کارآمد کردن این اقدامات را ارائه کردند.
رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این نشست با تقدیر از عملکرد تحسینانگیز نیروی مقاومت بسیج و بسیجیان سراسر کشور در حوزههای مختلف، همکاری مستمر، هوشمندانه و بر اساس مدل علمی و کارآمد بین بسیج و رسانه ملی را از ضروریات کشور دانست و دستورات لازم را به مدیران بخشهای مختلف رسانه ملی ابلاغ کرد.
ضرغامی کارنامه بسیج در حوزههای مختلف را درخشان و پربار توصیف کرد و گفت: بسیج مظهر اقتدار نظام اسلامی است.
رئیس رسانه ملی با اشاره به موفقیتهای بسیج در صیانت از ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی این نهاد برآمده از بطن جامعه را مقدس خواند و افزود: جایگاه بسیج در دل مردم است و هرکجا که بسیجیان قدم می گذارند منشاء برکت، خدمت و اخلاص هستند.
ضرغامی در ادامه با اعلام آمادگی صدا و سیما برای پخش آثار رادیویی و تلویزیونی برگرفته از فرهنگ بسیجی گفت: در کنار آثار بیشماری که رسانه ملی برای تقویت فرهنگ ناب بسیجی تولید و پخش می کند آمادگی استفاده از آثار متنوع رسانهای بسیجیان وجود دارد.
در این جلسه علاوه بر اظهار نظر مسئولان سازمانهای بسیج مستضعفان و صدا و سیما در خصوص مسائل مختلف مورد علاقه، علیاصغر جعفری رئیس مرکز بسیج صدا و سیما از برنامه های تولید شده و در دست اقدام این مرکز گزارش مبسوطی ارائه داد.
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