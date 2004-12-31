مركز پژوهشهاي مجلس به ده انتقاد مخالفان طرح تثبيت قيمت ها پاسخ داد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پاسخ مركز پژوهش ها به يك نسخه از آن به خبرگزاري "مهر" ارسال شده است آمده است :

1-: طرح تثبيت قيمت ها باعث افزايش نقدينگي و تورم مضاعف مي شود.

پاسخ : رويكرد اصلي طرح تثبيت قيمت ها ، مهار تورم از سه جنبه است:

اولا كاهش تورم انتظاري و تورم برنامه ريزي شده دولتي كه از ماههاي اسفند ، فروردين و ارديبهشت سال هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران بوده است ، ثانيا مهار هزينه هاي غير ضروري دولت و افزايش بهره وري در شركت هاي دولتي و ثالثا از همه فوري تر ، پيشگيري از تورم شديدي كه از افزايش يكباره قيمت بنزين انتظار مي رود. برآورد بانك جهاني از تورم ناشي از اين سياست ، به حدود 40 درصد مي رسد (اقتصاد ايران از ديدگاه بانك جهاني ، سند بانك جهاني -30 آوريل 2003 ، ترجمه و انتشار : سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، صفحات 114 تا 127)

كارشناسان و مديران محترمي كه طرح تثبيت قيمت ها را باعث افزايش نقدينگي مي دانند، به اين فرض قايل هستند كه تنها راه جبران كسر بودجه، استقراض از بانك مركزي ، يا برداشت از صندوق ذخيره ارزي و يا افزايش نرخ كالاها و خدمات دولتي است . راههايي كه البته به تورم ختم مي شوند.

تسلط اين پارادايم بر مديران و سياستگذاران اقتصاد ايران در سالهاي اخير ، باعث شده تا راههاي ديگر جبران كسر بودجه يعني كاهش هزينه هاي غير ضروري دولت و افزايش بهره وري در شركت هاي دولتي ، مورد غفلت واقع شوند.

مديران و كارشناساني كه ايراد فوق را مطرح مي كنند، به روشهاي موجود جبران كسر بودجه خو گرفته اند و براي آنها اجراي سياستي بجز سه روشي كه به آن عادت كرده اند سخت و شايد هم غير ممكن به نظر مي رسد.

البته كاهش از هزينه هاي غير ضروري و يا افزايش بهره وري در شركتهاي دولتي مشكل به نظر مي رسد ولي سياستي است كه اجراي آن گام اول و بلندي در راه مهار تورم مزمن اقتصاد ايران خواه بود.

از كارشناسان و مديران دولتي انتظار مي رود بجاي اظهار ياس از آثار قانون تثبيت قيمت كالاها و خدمات دولتي ، باورهاي كهنه را كنار گذاشته و به راههاي ديگر جبران كسر بودجه (بجز سه راه مانوس) فكر كنند.

2- طرح تثبيت قيمتها مخالف برنامه چهارم توسعه است؟

پاسخ: اولا قانون موجود برنامه چهارم توسعه ، نه تنها مورد وفاق ملي نيست بلكه ايرادهايي اساسي دارد كه اصلاح ماده سوم آن ، يكي از گامها در رفع ايرادهاي اساسي آن بود.

نمايندگان ملت ، پس از انتخابات مجلس هفتم بارها مخالفت خود را با روح كلي حاكم بر برنامه كه رشد موهوم 8 درصدي را بدون در نظر گرفتن تمهيدات نهادي، فرهنگي و اجتماعي ملازم آن هدف گرفته ، اعلام كرده اند.

از نظر اكثريت نمايندگان مجلس ، رشد سريع اقتصادي بدون در نظر گرفتن توزيع عادلانه درآمدها ، حتي اگر تحقق يابد ، پايدار و بادوام نيست . تجربه سياست هاي تعديل در سالهاي اوليه دهه 70، يكبار اقتصاد ايران را در پرتگاه سقوط قرار داد و تكرار آن اشتباه ، هرگز قابل پذيرش نيست. اين كه قيمت بنزين و ديگر محصولات دولتي را چند برابر كنيم ولي اقشار ضعيف و با درآمد ثابت را به امان خدا رها كنيم، سياسي است كه تحقيقات علمي و تجربي ، اشتباه بودن آنرا ثابت كرده است و ضمنا با ارزشهاي اسلامي ، خواست عموم مردم ، و همچنين عموم مصرف كنندگان و توليد كنندگان وصادركنندگان به شدت مغايرت دارد.

3- طرح تثبيت قيمت ها يك طرح صرفا مردم فريب است و با منافع ملي مغايرت دارد؟

پاسخ: اولا مهار تورم ، از جمله اصلي ترين دغدغه ها و خواسته هاي توده مردم است و نمايندگان ملت نمي توانند به اين خواسته ملي بي توجه باشند . ثانيا تثبيت قيمت ها صرفا خواسته مصرف كنندگان نيست، بلكه خواست توليد كنندگان و صادركنندگان هم هست ، تحقيق هاي مختلف نشان داده است كه ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي ، بزرگترين توقع توليد كنندگان سختكوش و مظلوم ايراني است.

توليد كنندگان از حكومت انتظار دارند شرايط كسب و كار ، با ثبات ، قابل پيش بيني و به گونه اي باشد كه هر عامل اقتصادي بتواند با خاطري آسوده به جنبه هاي فني و كيفي توليد خود بپردازد و به محصولات جديد و گشودن بازارهاي جديد و دستيابي به فن آوري هاي جديد فكر كند نه اينكه هر شب نگران اين باشد كه فردا با تصميم جديد شركت هاي دولتي با شوراي اقتصادي ، قيمت كداميك از مواد اوليه اضافه خواهد شد.

4- مساله تورم با اجراي چنين طرح هايي حل نمي شود و اين طرح به طور ريشه اي تورم را مهار نمي كند

پاسخ: البته طراحان طرح ادعا ندارند كه اين طرح راه حل قطعي مساله تورم است . تجربه سال هاي اخير نشان مي دهد كه يكي از رشته هاي تورم موجود ، انتظارات تورمي در حوالي نوروز هر سال و نيز افزايش مداوم قيمت تمام شده توليدات داخلي در اثر افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه هاي بالا سري توليد است كه اكثر آنها به طور انحصاري توسط دولت توليد و عرصه مي شود.

هر طرح جامعي براي حل مساله تورم در ايران ، با گام اول شروع مي شود . اين طرح ، تنها گام اول است. گامهاي بعدي در ادامه اين راه اولا كاهش موانع توليد و سرمايه گذاري در ايران و نيز ساماندهي هزينه هاي دولت است به طوري كه دولت نتواند بجاي افزايش بهره وري يا كاهش هزينه ها ، كسر بودجه را پنهان كند يا دائما نقديگي را افزايش دهد.

5- طرح تثبيت قيمت ها باعث برداشت از حساب ذخيره ارزي مي شود؟

پاسخ: سالهاست كه برخي مديران دولتي عادت كرده اند به محض مواجه شدن با محدوديت هاي بودجه اي اول از همه بودجه هاي عمراني را كاهش دهند. نيت مهم طرح تثبيت قيمت ها اين است كه دولت بجاي كاستن از طرح ها و هزينه هاي عمراني ، اولا كارايي خود را افزايش دهد و با عوامل توليد كمتر و محدودتر ، به خدمت رساني ادامه دهد و ثانيا از هزينه هاي غير ضروري "جاري" بكاهد.

6- طرح تثبيت قيمت ها باعث توقف طرح هاي عمراني مي شود؟

پاسخ : اين نيز يكي ديگر از عادت هاي جديد دولتمردان شده كه هر محدوديت بودجه اي را مي خواهند با برداشت از صندوق ذخيره ارزي جبران كنند.

كساني كه اين ايراد را به طرح تثبيت قيمت ها وارد مي آورند تصور مي كنند مانند گذشته تنها راه برخورد با كسر بودجه ، يا قرض گرفتن از بانك مركزي و يا برداشت از صندوق ذخيره ارزي است، حال آنكه اين طرح مصرانه از دولت مي خواهد بجاي اين دو كار، كاهش هزينه هاي جاري و افزايش كارايي را درشركت هاي دولتي در دستورقرار دهد. البته اجراي اين خواسته در عمل بسيار مشكل است ولي هر اصلاحات واقعي در ابتداي راه سخت به نظر مي رسد به ويژه براي كساني كه به راحت ترين راهها خو گرفته اند.

7- طرح تثبيت قيمت ها باعث افزايش مصرف بنزين و حادتر شدن مساله ترافيك مي شود

پاسخ: همه تحقيق هاي موجود نشان مي دهد كه اثر افزايش قيمت بنزين بر مصرف آن در بلند مدت ظاهر مي شود و در كوتاه مدت ، كشش قيمتي بنزين خيلي كمتر از يك است (يعني افزايش قيمت بنزين مصرف آنرا به ميزان بسيار ناچيزي كم مي كند).

پارادايم مسلط بر مراكز تصميم گيري دولتي ، تنها راه كاهش مصرف بنزين را، افزايش قيمت آن مي داند. روشي كه در عمل شكست خورده است. تسلط اين پارادايم بر ذهن منتقدان محترم طرح تثبيت قيمت ها باعث شده تا ايشان از همه سياست هاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين غفلت كنند.

طرح تثبيت قيمت ها صراحتا مي گويد دولت سياست افزايش قيمت بنزين را كه بارها تجربه شده (و مديران به آن خو گرفته اند) كنار بگذارد و سياست هاي غير قيمتي مهار مصرف بنزين را در پيش بگيرد.

8- طرح تثبيت قيمت ها باعث افزايش قاچاق بنزين مي شود؟

پاسخ: اولا بر اساس اظهار نظر رسمي وزير محترم نفت تنها حدود 8/0 درصد از بنزين توزيع شده كشور به خارج قاچاق مي شود. ثانيا براي مهار قاچاق بنزين به خارج ، راه حل هاي غير قيمتي ، بسيار كم هزينه تر هستند.

9- مهار دستوري قيمتها هميشه شكست خورده است؟

پاسخ : طرح تثبيت قيمت ها نمي گويد قيمتها را دستوري كنترل كنيد، بلكه مي گويد در شرايطي كه شركت هاي دولتي به طور انحصاري خدمات و كالاهايي نظير آب ، برق ، سوخت و ... را عرضه مي كنند، بجاي افزايش نرخ اين خدمات و كالاها به شكل دستوري (كاري كه الان مي كنند) ، از هزينه هاي غير ضروري شان بكاهند و كارايي را بالا ببرند.

10- طرح تثبيت قيمت ها باعث تداوم توزيع ناعادلانه و غير هدفمند يارانه بنزين خواهد شد.

پاسخ: در اين كه هم اكنون يارانه ها در كشور ما به شكلي ناعادلانه توزيع مي شود ، كمتر كسي ترديد دارد ولي در اين كه نرخ فروش بنزين داخلي را حاوي يارانه بدانيم، ترديد جدي وجود دارد.

البته روشن است كه با نرخ موجود ارز ، بنزين وارداتي هم اكنون به نرخي كمتر از خريد آن عرضه مي شود كه بر اساس تعاريف علمي يارانه ، براي بنزين وارداتي يارانه پرداخت مي شود ولي بخش عمده بنزين مصرفي در كشور ، توليد پالايشگاههاي داخلي است و گزارشهاي مستند موجود نشان مي دهد كه دولت هم اكنون در فرايند پالايش نفت خام و فروش بنزين داخلي ، نه تنها يارانه اي نمي پردازد، بلكه سود مي برد.

به عبارت ديگر "عدم النفع" فروش بنزين توليدي پالايشگاههاي داخلي را از نظر علمي نمي توان "يارانه" ناميد.

بديهي است كه بنزين هم اكنون به قيمت نسبتا ارزاني عرضه مي شود و اين يكي از دلايل گوناگون مصرف مسرفانه آن و حاد شدن مساله ترافيك شده است. ولي همانطور كه در پاسخ ايراد هفتم هم ذكر شد، راه حل اين مشكل ، افزايش قيمت بنزين نيست، بلكه راه حل هاي غير قيمتي است كه اجراي برخي از آنها در برنامه سوم توسعه و قوانين بودجه سال هاي گذشته به عهده دولت گذاشته شده بود ولي به دليل تسلط همان پارادايم اشاره شده، تصميم گيران اقتصاد كشور در مواجهه با مساله بنزين تنها به راه حلهاي قيمتي فكر مي كرده اند و از اجراي راه حل هاي غير قيمتي غافل مانده اند.

در خاتمه اميد مي رود تصويب طرح مهار تورم "جايگزيني ماده 3 برنامه چهارم" ، گام نخست براي مداواي اين بيماري مزمن كشورمان باشد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اميدوار است مسوولان و تصميم گيران اقتصاد كشور با كنار گذاشتن الگوهاي ذهني ثابتي كه 15 سال است به طور مداوم در اقتصاد ايران تجربه مي شوند ، به روش ها، ايده ها و الگوهاي بديع و رقيب نيز با حسن نظر توجه كنند تا در فضايي توام با همدلي و اميد، به خواسته هاي به حق ملت شريف ايران پاسخ گوييم.