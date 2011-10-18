ارائه خدمات درمانی رایگان در منطقه محروم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داریوش طاهرخانی با اعلام این خبر گفت: گروهی متشکل از متخصصان جراحی چشم، جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص قلب و عروق، متخصص پوست و مو، متخصص بیهوشی، متخصص روانپزشکی به همراه چند پزشک عمومی به منطقه دهگلان استان کردستان اعزام می شوند تا خدمات تخصصی رایگان به مردم نیازمند این منطقه محروم ارایه کنند.



وی افزود: از نیمه ماه مهر، گروهی از پزشکان عمومی در منطقه با معاینه بیماران، ضمن رعایت نظام ارجاع، بیماران نیازمند دریافت خدمات تخصصی را شناسایی و پس از بیماریابی و غربالگری به گروه متخصصان ارجاع نموده‌اند.



دبیر مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان سازمان نظام پزشکی عنوان کرد: در مدت زمان استقرار گروه تخصصی در مناطق محروم استان کردستان، بیماران محروم در صورت نیاز به خدمات اعمال جراحی سرپایی، این خدمات را در بیمارستان صحرایی دریافت خواهند نمود و در صورت نیاز بیماران به انجام اعمال جراحی همراه با بیهوشی و بستری، گروه متخصصان مدد محرومان، این اعمال جراحی را در بیمارستان مجهز شهر سنندج بطور رایگان انجام خواهند داد.



پیش از این نیز، خدمات تخصصی رایگان توسط مجمع مدد محرومان سازمان نظام پزشکی از تاریخ 11 تا 15 خردادماه به مردم نیازمند منطقه بازفت استان چهار محال و بختیاری و پس از آن 29 تیر تا اول مرداد به مردم محروم زیرکوه شهرستان قائن در استان خراسان جنوبی، 27 تا 31 شهریور ماه نیز در منطقه میانکوه استان لرستان و 19تا21 مهرماه در مهدی شهر استان سمنان ارایه شده بود.