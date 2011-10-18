تیم بسکتبال شهرداری گرگان در لیگ برتر ماندنی شد

براساس اعلام یک مقام مطلع در تیم شهرداری گرگان به خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان گرچه روز دوشنبه خبر از انصراف این تیم از رقابتهای لیگ برتر داد اما با رایزنی های انجام شده، قرار است این تیم در لیگ برتر ماندنی شود.

اعتراض نسبت به رای فدراسیون بسکتبال درباره سرمربی این تیم، دلیل تصمیم هیئت مدیره تیم بسکتبال شهرداری گرگان برای انصراف اعلام شد.

درحالی که هنوز امضای نامه انصراف تیم بسکتبال شهرداری گرگان خشک نشده ست، خبر از بازگشت دوباره این تیم به لیگ برتر داده می شود.

این تصمیم موجی از شور و شعف را بین علاقمندان به بسکتبال در گلستان ایجاد کرده است.

خبرگزاری مهر، صبح سه شنبه خبر از تداوم رایزنیها برای بازگشت تیم بسکتبال شهرداری گرگان به لیگ برتر داد و برخی منابع نیز بازگشت این تیم را به لیگ قطعی اعلام کرده بودند.

با این روال تیم شهرداری گرگان دراولین هفته رقابتهای لیگ برتر پنجشنبه هفته جاری به مصاف تیم حفاری اهواز می رود.

