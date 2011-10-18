تفاهمنامه میان پژوهشگاه استاندارد و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه استاندارد و پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران با حضور نمایندگان دو سازمان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

در این جلسه که با حضور رئیس پژوهشگاه استاندارد و رئیس و جمعی از مدیران پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار شد، طرفین برای همکاری بیشتر اعلام آمادگی کردند.

همچنین طرفین موضوع تفاهمنامه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در پایان جلسه نیز تفاهمنامه همکاری را امضا و تبادل کردند.

همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با بهینه­سازی و صرفه جویی انرژی

بر اساس مفاد این تفاهمنامه مقرر شد که دو سازمان در زمینه­های انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با بهینه­سازی و صرفه جویی انرژی، آموزش، مشاوره و استقرار سیستمهای مدیریت انرژی در سطح کشور همکاری کنند.

همکاری در تدوین استانداردهای مربوط به انرژی، برگزاری سمینارهای علمی و کارگاه های آموزشی مرتبط با انرژی و استفاده از امکانات علمی و فنی طرفین در انجام سایر فعالیتهای مرتبط با انرژی از دیگر موارد در این زمینه بود.

در این تفاهمنامه آمده است: جزئیات و نحوه اجرای مفاد تفاهمنامه توسط کمیته اجرایی که متشکل از نمایندگان پژوهشگاه استاندارد و پردیس دانشکده­های فنی دانشگاه تهران است، تعیین و نظارت خواهد شد.