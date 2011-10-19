مسابقات فوتبال پیشکسوتان البرز از پنج شنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور 14 تیم در دو گروه، اولین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان البرز از روز پنج شنبه 28 مهرماه در زمین چمن شهرداری صفادشت آغاز می شود.

براساس برنامه اعلام شده، در روز پنج شنبه سه بازی و در روز جمعه نیز سه بازی به انجام خواهد رسید.

شایان ذکر است، تیم های شهباز و صفادشت در هفته اول این رقابت ها استراحت خواهند داشت.

برنامه هفته اول مسابقات پیشکسوتان استان البرز

پنج شنبه 28/ 7/ 90 – زمین شهرداری صفادشت

امید – ماهدشت ؛ساعت 11

البرز – محمد شهر ساعت 13

فردیس – کشاورز ساعت 15

جمعه 29/ 7/ 90 – زمین شهرداری صفادشت

کمالشهر – شورا ساعت 11

رجایی شهر – هشتگرد ساعت 13

استقلال – جاوید ساعت 15