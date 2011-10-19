به گزارش خبرگزاری مهر، فتاح کرمی با اشاره به برگزاری مانور چند منظوره امداد و نجات در شهر فرادنبه اظهار داشت: دراین مانورعملیات وقوع زلزله، وارد شدن خسارت به تأسیسات زیربنایی مثل آب، برق و گاز، تخلیه اضطراری منازل مسکونی، اسکان اضطراری آسیب دیدگان، اطفای حریق، امداد هوایی با یک فروند چرخ بال و اجرای عملیات راپل از سوی امداد کوهستان به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: این مانور با هدف آمادگی در نیروهای امداد و نجات، آموزش همگانی، مقابله سریع با بلایای طبیعی و هماهنگی ادارات در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی برگزار شده است.

فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: آمادگی مدیران لایه های مختلف ستادی مدیریت بحران و آحاد مختلف مردم سبب استفاده بهتر و بیشتر از امکانات در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات می شود.