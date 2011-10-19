به گزارش خبرنگار مهر، 12 تیم برگزار کننده فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور هستند که در میان آنها صنایع پتروشیمی، همیاری شهرداری زنجان و فولاد ماهان اصفهان چهره‏های جدید لیگ برتر هستند. as شیراز هم پس از یک دوره غیبت دوباره در جمع لیگ برتری‎ها قرار گرفته است اما دانشگاه آزاد، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی بندرامام، بانک سامان، شهرداری گرگان، ملی حفاری اهواز و مهرام تهران تیم‎هایی هستند که روند حضور متوالی در لیگ برتر را امسال هم دنبال کرده‌اند و البته جهش گستر قم که همان راه و ترابری قم سال گذشته است و امسال با این نام جدید آماده حضور در مسابقات شده است.

تیم‎های شرکت کننده در فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در حالی آماده برگزاری دیدارهای هفته نخست می‎شوند که خیلی از آنها بلاتکلیفی‎های زیادی را تا رسیدن به این مرحله تحمل کردند و بعضا تا همین چند روز پیش درگیر آن بودند.

مهرام که مدافع عنوان قهرمانی است در ابتدا انصرافش را از حضور در لیگ برتر اعلام کرد اما بعد از آن هم که تصمیم به بازگشت گرفت با شرایطی جدید و بودجه‏ای کمتر از همیشه برای تشکیل ترکیب جدید اقدام کرد. با این حال مسئولان این تیم صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی را حفظ کردند و حامد آفاق را هم دوباره به خدمت گرفتند تا بتوانند رقابت پایاپای با رقیبان‎شان را دنبال کنند.

ذوب آهن هم نایب قهرمان فصل گذشته است اما تا امروز بارها با اعلام انحلال از سوی مسئولان باشگاه مواجه شد حتی همین چند روز پیش هم مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از انحلال تیم‏های غیرفوتبالی این باشگاه از جمله بسکتبال خبر داد اما این خبر رنگ واقعیت به خود نگرفت چون روز گذشته اعلام شد که حضور تیم بسکتبال پتروشیمی در لیگ برتر 90 قطعی است.

پتروشیمی هم شرایطی مشابه مهرام و ذوب آهن داشت اما با کمی تفاوت؛ مشکل این تیم به خاطر بلاتکلیفی وضعیت سرمربی بود که تا اوایل هفته جاری هم ادامه داشت و همین مسئله باعث شد ماهشهری‏ها زمان و گزینه‎های زیادی را برای تمرین و نقل و انتقال از دست بدهند اگرچه محمد کسایی‎پور در جایگاه مربی و تا مشخص نشدن سرمربی عهده‏دار خیلی از وظایف بود.

با همه اینها وضعیت این سه تیم به مراتب بهتر از بانک سامان است که هنوز سرمربی این تیم به طور رسمی معرفی نشده است و حتی ترکیب بازیکنان‎شان هم به فدراسیون ارائه نشده است. البته در این مدت مجید صالح پیگیر تمام کارهای بانک سامان بوده است و اینکه این تیم با همین تیم لیگ 90 را آغاز کند خیلی دور از ذهن نیست.

در میان وضعیت مبهم تیم‏های با سابقه و حتی مطرح لیگ و رفت و آمدهای بی نتیجه آنها تیم تازه تشکیل شده ای مانند فولاد ماهان خیلی زودتر از دیگر تیمها و با قرار دادن محسن صادق زاده در راس تیم اقدام به تشکیل ترکیب مورد نظرش کرد. تیمی مانند شهرداری گرگان هم با حفظ سرمربی و بیشتر بازیکنان فصل گذشته خود را از هیاهوی نقل و انتقالات دور کرد. سایر تیم ها هم به تناوب آمادگی شان را برای شرکت در مسابقات کامل کردند.

نقل و انتقالات بزرگ

برای آغاز فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور نقل و انتقالات زیادی انجام شد اما شاید بتوان گفت بزرگترین جابه جایی میان مربیان انجام شد. آنجا که مصطفی هاشمی و مهران شاهین طبع - مربیانی که تیم‏های آنها همیشه رقیب یکدیگر بوده‏اند - به جای یکدیگر در تیم‏های مهرام و پتروشیمی مشغول به کار شدند. مصطفی هاشمی پس از چند سال مربیگری در مهرام و قهرمان شدن در ایران و آسیا سال گذشته از این تیم جدا شد و مهران شاهین طبع جایگزین وی شد اما برای مسابقات امسال مسئولان مهرام دوباره هاشمی را به خدمت گرفتند و در مقابل شاهین طبع هم به کادر فنی پتروشیمی پیوست که سال گذشته توسط هاشمی هدایت شد.

دیگر نقل و انتقال بزرگ لیگ برتر مربوط به حامد حدادی بود. این بازیکن که سه سال متوالی در رقابت‏های NBA شرکت داشت به تیم ملی حفاری پیوست. قرار است تا زمان آغاز فصل جدید رقابت‏های حرفه‏ای آمریکا و مشخص شدن وضعیت حدادی در این مسابقات، وی با تیم ملی حفاری در لیگ برتر ایران بازی کند.

دیدار باسابقه‏ها با تازه واردها

در هر صورت و با وجود اعلام خبرهای زیاد از انحلال و انصراف تیم‌ها، از روز پنجشنبه فصل جدید رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور آغاز می‏شود. در هفته نخست این رقابت‏ها مهرام و ذوب آهن، قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات به مصاف تیم تازه لیگ برتری شده می‎روند. پتروشیمی هم که سال گذشته در رده سوم قرار گرفت و مانند مهرام و ذوب آهن از تیم‏های باسابقه در لیگ برتر به حساب می‏آید میزبان یکی از تیم‎های تازه وارد خواهد بود. برنامه کامل دیدارهای هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 28 مهرماه

* دانشگاه آزاد تهران - as شیراز (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)

* ذوب آهن اصفهان - صنایع پتروشیمی (ساعت 16 - سالن ملت اصفهان)

* پتروشیمی بندرامام - همیاری شهرداری زنجان (ساعت 16 - سالن شهرک بعثت)

* جهش گستر قم - بانک سامان تهران (ساعت 16 - سالن بسکتبال قم)

* شهرداری گرگان - ملی حفاری اهواز (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره))

* مهرام تهران - فولاد ماهان اصفهان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)