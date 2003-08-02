بيش از 100 نظامي آمريكايي به سارس و وبا مبتلا شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويتر، مسوولان آمريكايي شب گذشته اعلام كردند:درپي شيوع ويروس سارس و وبا درميان سربازان آمريكايي، مسوولان نظامي اين كشور يك تيم پزشكي را براي تحقيق و درمان اين سربازان راهي بغداد كردند .

به گفته پزشكان، درحال حاضر بيش 100 نظامي آمريكا به بيماري سارس و وبا مبتلا شده اند كه دو تن ازآنان نيز براثر التهاب ريه جان خود را از دست داده اند.

به گفته مسوولان آمريكا، سپهبد "جيمس بيك "جراح عمومي ارتش آمريكا دو پزشك متخصص و چهار كارشناس را به عراق و دو پزشك به مركز پزشكي "لاندشتول" آلمان روانه كرده تا پس ازانتقال سربازان به مراكز پزشكي آنها را تحت درمان قرار دهند .

درعين حال خانم "لين كوكرال" سخنگوي نظامي بيك و مسوول تيم پزشكي ارتش آمريكا درعراق گفت كه برخي ازسربازان آمريكايي دچار التهاب ريه شدند؛ اما سوال اينجاست كه علت اين بيماريها ناشي از چيست ؟



وي افزود: ازآغاز ماه مارس تاكنون علائم بيماري سارس و وبا در بين بيش از 100 سرباز آمريكايي حاضر درعراق آشكارشد كه ازاين تعداد حال 15 تن بسيار وخيم بود .

سخنگوي نظامي بيك همچنين به امراض ديگر درميان نيروهاي پياده نظام آمريكا اشاره كرد وافزود:هم اكنون 15سرباز آمريكايي متبلا به ويروس سارس دربيمارستان نيروهاي آمريكايي درعراق جان خود را ازدست دادند .

كوكرال گفت: تحقيقات پزشكان نشان مي دهد كه سربازان آمريكايي كه به ويروس سارس آلوده شده اند، شديدا ازاين بيماري رنج مي برند.

سخنگوي نظامي بيك درپايان گفت: هيچ دليلي وجود ندارد كه نشان بدهد كه دراين قضيه سلاحهاي شيميايي و يا بيولوژيكي و يا سموم محيطي دخالت داشته باشد .