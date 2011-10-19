تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و نوزدهم اکتبر سال 2011 میلادی.

- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

- بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* پیکان تهران - هاوش گنبد (خانه والیبال - ساعت 17)

* کرمان - نوین کشاورز (سالن تربیت بدنی کرمان - ساعت 17)

* شهرداری تبریز - کاله آمل (سالن والیبال تبریز - ساعت 17)

* شهرداری ارومیه - باریج اسانس کاشان (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)

* سایپای البرز - مشهد الرضا (سالن انقلاب کرج - ساعت 17)

* گیتی پسند اصفهان - پیشگامان کویر یزد (سالن والیبال اصفهان - ساعت 17)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - مناطق نفت خیز جنوب (سالن فجر مجموعه تختی بندرعباس - ساعت 17)

- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - السد قطر، ساعت 14، ورزشگاه جام جهانی سوون

* الاتحاد عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 21:35، ورزشگاه ملک عبدالله جده

- هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه E:

* چلسی انگلستان - خنک بلژیک

* بایرلورکوزن آلمان - والنسیای اسپانیا

گروه F:

* المپیک مارسی فرانسه - آرسنال انگلستان

* المپیاکوس یونان - دورتموند آلمان

گروه G:

* پورتوی پرتغال - آپوئل نیکوزیای قبرس

* شاختار دونتسک اوکراین - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

گروه H:

* میلان ایتالیا - باته بوریسف بلاروس

* بارسلونای اسپانیا - ویکتوریا پلژن جمهوری چک