تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و نوزدهم اکتبر سال 2011 میلادی.
- هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز میشود:
* استقلال صنعتی - شهرداری یاسوج، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
- بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* پیکان تهران - هاوش گنبد (خانه والیبال - ساعت 17)
* کرمان - نوین کشاورز (سالن تربیت بدنی کرمان - ساعت 17)
* شهرداری تبریز - کاله آمل (سالن والیبال تبریز - ساعت 17)
* شهرداری ارومیه - باریج اسانس کاشان (سالن غدیر ارومیه - ساعت 17)
* سایپای البرز - مشهد الرضا (سالن انقلاب کرج - ساعت 17)
* گیتی پسند اصفهان - پیشگامان کویر یزد (سالن والیبال اصفهان - ساعت 17)
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - مناطق نفت خیز جنوب (سالن فجر مجموعه تختی بندرعباس - ساعت 17)
- دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی - السد قطر، ساعت 14، ورزشگاه جام جهانی سوون
* الاتحاد عربستان - جئونبوک موتورز کره جنوبی، ساعت 21:35، ورزشگاه ملک عبدالله جده
- هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه E:
* چلسی انگلستان - خنک بلژیک
* بایرلورکوزن آلمان - والنسیای اسپانیا
گروه F:
* المپیک مارسی فرانسه - آرسنال انگلستان
* المپیاکوس یونان - دورتموند آلمان
گروه G:
* پورتوی پرتغال - آپوئل نیکوزیای قبرس
* شاختار دونتسک اوکراین - زنیت سنت پترزبورگ روسیه
گروه H:
* میلان ایتالیا - باته بوریسف بلاروس
* بارسلونای اسپانیا - ویکتوریا پلژن جمهوری چک
نظر شما