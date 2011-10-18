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۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

جشنواره قصه گویی در البرز به پایان رسید

جشنواره قصه گویی در البرز به پایان رسید

کرج - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره قصه گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره قصه گویی در استان البرز، روز سه شنبه بعد از دو روز به کار خود پایان داد.

دومین روز این جشنواره در دو مرحله صبح و بعد از ظهر در مجتمع  فرهنگی آفرینش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
 
در این برنامه کارگاه قصه گویی با حضور کارشناس مسئول معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز و جمعی ازمسئولان و مربیان قصه گو برگزار شد.
 
 در نشست تخصصی قصه گویی در باره چیستی و چگونگی قصه گویی، اهداف قصه گویی، شرایط قصه گویی، نحوه ی انتخاب قصه واستفاده از لحن و صدا در قصه گویی صحبت شد و موضوعات نشست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
 
در نوبت دوم کارگاه قصه گویی،  قصه گویان حکایت های گلستان سعدی را به نثر ساده و روان برگردانده و به اجرای قصه  پرداختند که توسط کارشناس و دیگر قصه گویان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
 
اولین جشنواره قصه گویی در استان البرز در روزهای دوشنبه و سه شنبه 25 و 26 مهرماه 90 در مجتمع آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری در کرج برگزار شد.
کد مطلب 1437005

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