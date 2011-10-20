ورود اتباع پاکستانی مبتلا به وبا/ ممنوعیت تبلیغات موادغذایی ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته با توجه به مناسبتهای گوناگونی که در مقابل داشته است شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

ورود غیرمجاز اتباع پاکستانی مبتلا به وبا

دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت در حاشیه همایش روز جهانی غذا عنوان داشت که موضوع اپیدمی وبا در کشور به پایان رسیده اما همچنان از بابت ورود غیرمجاز اتباع پاکستانی که مبتلا به این بیماری هستند، نگران هستیم.

وی عنوان داشته بود که وقوع سیل اخیر در پاکستان باعث شده یک گروه از ساکنان این کشور به طور غیرمجاز وارد سراوان شوند که در بین آنها افراد مبتلا به وبا گزارش شده است.

اعتراض پرستاران به دستورالعمل بیمارستانهای هیئت امنایی

جامعه پرستاری کشور از اینکه پرستاران نماینده ای در ترکیب هیئت امنای بیمارستانها ندارند، به شدت گله مند بوده و خواستار ابطال این دستورالعمل از سوی وزیر بهداشت هستند.

پرستاران معتقدند با توجه به اینکه بیش از نیمی از کادر درمانی بیمارستانها را نیروهای پرستار تشکیل می دهند، بنابراین می بایست یک نفر از پرستاران در این ترکیب حضور داشته باشد.

این در حالی است که وزیر بهداشت چنین موضوعی را رد کرد و گفت که پرستاران از جایگاه ویژه ای در نظام سلامت برخوردارند.

اما پس از این ادعا بود که محمد شریفی مقدم ، دبیرکل خانه پرستار و عضو شورای عالی نظام پرستاری با ارائه اسناد دستورالعمل بیمارستانهای هیئت امنایی، اظهارات وزیر بهداشت را تکذیب کرد و گفت که نگاه پزشک سالارانه در این وزارتخانه بیداد می کند.

شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران

هفته سلامت روان از 24 تا 30 مهر تعیین شده است و از همین رو مدیران وزارت بهداشت در این حوزه با برگزاری نشستهای خبری نسبت به اطلاع رسانی در زمینه سلامت روان اعلام حضور کردند.

در یکی از این نشستها بود که عنوان شد 10 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور که دچار نوعی از مشکلات روانی هستند به جای اینکه به سراغ متخصص این رشته و حرفه بروند، سر از مکانهایی در آورده اند که دعانویس و رمال و عطاری حضور داشته است.

از سوی دیگر عنوان شده که 20 درصد جمعیت کشور دچار نوعی از اختلالات روانپزشکی هستند که افسردگی، استرس و اضطراب در صدر این اختلالات قرار دارند.

افزایش سن امید به زندگی در ایران

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفته است که سن امید به زندگی در ایران قبل از انقلاب در مردان 3 سال بیشتر از زنان بود اما در حال حاضر سن امید به زندگی زنان 3 سال بیشتر از مردان گزارش می شود.

به گفته وی، در اول انقلاب سن امید به زندگی 52 سال بوده و الان به 74 رسیده است در آن سالها امید به زندگی در مردان 3 سال بیشتر بوده ولی اکنون در زنان 3 سال بیشتر است.

25 درصد زنان از فشار خون بالا رنج می برند

عصمت باروتی، مشاور وزیر بهداشت در امور زنان گفته است که 59 درصد زنان جامعه از اضافه وزن و بیش از 25 درصد از پرفشاری خون رنج می برند.

وی عنوان داشته است که به منظور پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در زنان، راهبردهای سلامت زنان از سال 87 در وزارت بهداشت برنامه ریزی شد و در سال 89 در شورای معاونین توسط وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و همچنین معاونتها ابلاغ شد.

باروتی گفته است که بیش از 20 درصد زنان میانسال و مسن جامعه از مشکل اختلالات چربی خون رنج می برند. ‌همچنین بیش از 20 درصد زنان میانسال و مسن دیابت دارند که روند آن رو به افزایش است.

ممنوعیت تبلیغات موادغذایی ناسالم

دکتر علی رضا مصداقی نیا، معاون بهداشت وزارت بهداشت ، جلوگیری از تبلیغات مواد غذایی ناسالم و معرفی صنایع آسیب رسان به سلامت را از اقدامات مهم این وزارتخانه در کنترل بیماریهای غیرواگیردار عنوان کرده است.

به گفته این مقام وزارت بهداشت، در عصر حاضر بیماریهای غیرواگیر عامل 45 درصد مرگها و 55 درصد بار بیماریها در میان مردم کشور بوده و به علت شرایط شهرنشینی و شیوه زندگی نامناسب اهمیت بسیاری یافته است. لذا، مطابق با ماده 37 بند الف و ج برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف است از تبلیغات مواد غذایی ناسالم جلوگیری کند.