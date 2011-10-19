به گزارش خبرنگار مهر، IP-TV یا همان تلویزیون اینترنتی به ارسال و پخش برنامه‌های تلویزیونی برای مشترکان از طریق زیرساخت باند وسیع و توسط پروتکل اینترنت گفته می شود.

همگامی ایران در دسترسی به پدیده جهانی IP-TV

پدیده جهانی تلویزیون اینترنتی فرصتی برای شرکت‌های مخابراتی در جهت استفاده بهتر از زیرساخت‌های خود به منظور ارسال ویدئو و محتوای دیجیتال روی شبکه‌های IP فراهم کرده است و به همین دلیل امروزه بسیاری از سرویس‌دهندگان باند وسیع، ارائه سرویس‌های نوین تلویزیونی را روی شبکه‌های IP آغاز کرده‌اند.

در اکثر کشورها به علت توسعه باند وسیع و پیشرفت‌های چشمگیر در ارائه فناوریهایی چون ADSL+ 2 که توان پخش محتوای چند‌رسانه‌ای را با کیفیت بالا دارند بازار IP-TV پتانسیل بسیار خوبی برای رشد پیدا کرده است.

پخش دیجیتالی تلویزیون، ویدئو برطبق تقاضا، فیلم بر طبق تقاضا که کاربران از یک" بانک فیلم" فیلم مورد علاقه خود را انتخاب می‌کنند، برنامه‌ها و محتواهای ذخیره ‌شده‌ای که لزومی به مشاهده بهنگام آنها نیست و کاربر می‌تواند آنها را دانلود و سپس مشاهده کند، سرویس‌های تلفنی گوناگون، دسترسی به اینترنت و آموزش از راه دور از جمله کاربردهای IP-TV عنوان شده که قرار است همگام با دیگر کشورها در ایران نیز راه اندازی شود.

تلویزیون اینترنتی برای 7 میلیون ایرانی

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طبق توافقهای صورت گرفته با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اجرای پروژه تلویزیون اینترنتی مبتنی بر شبکه باند وسیع را آغاز کرده که قرار است براساس این توافقات، سازمان صدا و سیما مسئولیت تولید محتوای این تلویزیون کابلی را عهده دار شود.

در این راستا رضا تقی پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این وزارتخانه برای راه اندازی تلویزیون باند پهن در کشور اظهار داشت: براساس اهداف مندرج در برنامه پنجم توسعه، تلویزیون کابلی باید تا پایان این برنامه در کشور راه اندازی شود که با توجه به اقدامات صورت گرفته پیش بینی می شود این امر تا سال چهارم برنامه پنجم توسعه محقق شود.

وی با پیش بینی اینکه بیش از 7 میلیون نفر مشترک تلویزیون کابلی خواهند بود، اضافه کرد: با راه اندازی این تلویزیون تمامی محتواهای اینترنتی، ویدیو درخواستی – VOD – و انواع بازیهای رایانه ای برای کاربران قابل استفاده خواهد بود. به این معنی که امکان استفاده از بازیهای رایانه ای به صورت آنلاین برای مشترکان و کاربران فراهم شده و سایر کاربران از دیگر کشورها نیز می توانند از آن استفاده کنند.

تقی پور با تاکید بر راه اندازی مراکز رایانش ابری در کشور تصریح کرد که خدمات IPTV دو سال بعد از راه اندازی در ایران از طریق این مراکز ابری برای سایر کشورها نیز خدمات ارائه خواهد کرد.

راه اندازی تلویزیون اینترنتی از دو سال پیش در دست مخابرات





به گزارش مهر، مقدمات راه اندازی تلویزیون اینترنتی به عنوان یکی از سرویس های ACS – خدمات ارتباطی پیشرفته – از اواخر سال 88 در دستور کار شرکت مخابرات ایران قرار گرفت و حتی گفته شده بود که کانالهای انتقال تصویر شبکه برای ارائه این سرویس آماده شده و مذاکرات با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تولید محتوا بر روی این شبکه آغاز شده است.

گفته می شود که ارائه IP-TV مستلزم تهیه محتوا برای انتشار، مدیریت محتوا و رساندن آن با کیفیت و امنیت مناسب به کاربر نهایی است و براین اساس سازمان صدا و سیما باید نقش کلیدی در تامین محتوا در این پروژه ایفا کند.