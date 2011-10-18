بزرگترین فروشگاه عرضه کالا در شهر ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدوی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حاشیه افتتاح این فروشگاه گفت: به منظور کاهش تراکم عرضه خدمات در مرکز شهر که باعث بالا رفتن ترافیک درون شهری، اتلاف وقت و هدر دهی زمان شده و علاوه بر آن توجه به رفاه مردم، فروشگاه بزرگ عرضه کالاهای مختلف با عنوان "دی تا دی" با مدیریت بخش خصوصی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی به حمایت های صورت گرفته و تسهیلات اعطاء شده به این واحد خدماتی اشاره کرد و افزود: جهت راه اندازی این مرکز از محل بنگاه های زودبازده و کارآفرینی مبلغ دو میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت و مبلغ دو میلیارد ریال نیز سرمایه در گردش با عاملیت بانک ملی اختصاص یافته است.

علی طاووس نژاد مدیرعامل این فروشگاه توجه به خواست مشتریان، خدمات دهی مناسب، توجه به حاشیه سود پایین از مهمترین برنامه های این فروشگاه عنوان کرد و گفت: با تدابیر اندیشیده شده و بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری فروشگاه، کالاهای عرضه شده با قیمت تمام شده پایین در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

وی برنامه های آتی فروشگاه در زمینه حرکت به سمت حذف حضور فیزیکی مشتریان از طریق دریافت سفارش و تحویل کالا به صورت اینترنتی خبر داد و اضافه کرد: سعی می کنیم فصل جدیدی در نحوه عرضه کالا و خدمات در استان آغاز کنیم.

این فروشگاه در میدان مخابرات پایین تراز درمانگاه خورشید شهر ایلام در سه سالن مجزا با فضایی مناسب استقرار یافته است.