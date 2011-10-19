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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۴۱

فلسفه علم در کمبریج بررسی می‌شود

فلسفه علم در کمبریج بررسی می‌شود

فلسفه علم در دو حوزه زیست شناسی و علم اقتصاد امروز چهارشنبه 27 مهرماه در دانشگاه کمبریج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنه الکساندروا استاد دانشگاه کمبریج در این نشست به بررسی متد و روش در دو حوزه معرفتی می‌پردازد.

این استاد دانشگاه دو حوزه زیست شناسی و علم اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد و اتکای روشی آنها به مدلهای ریاضی را مورد توجه و بحث قرار می‌دهد.

در واقع از جنبه نظری این دو حوزه به سبب اتکا به مدلهای ریاضی به یکدیگر شباهت دارند، این دو حوزه معرفتی درصدد هستند تا نظامهای موجود در دنیای واقعی را با به کار گرفتن فرضهای ایده‌آلی بررسی کنند.

آنه الکساندروا استاد کینگ کالج دانشگاه کمبریج است. تخصص او فلسفه علم به ویژه علم اقتصاد و روانشناسی است. او علاقمند به بررسی نقش و جایگاه مدلهای صوری در علوم خاص و همچنین علاقمند به اندازه‌گیری و کمی سازی مفاهیم شادی و رفاه است.

کد مطلب 1437076

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