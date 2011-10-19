ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی زنجان کنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا براتی عصر سه شنبه در جلسه ستاد عمران روستایی و مهاجرت معکوس شهرستان زنجان افزود: باید قبل از اینکه روستائیان اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق کشاورزی کنند زمینهای توسعه یافته اعلام و خدمات زیرساختی در آنجا ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه امسال 408 میلیارد تومان اعتبار صرف تثبیت روستائیان در روستاها و مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها شده است افزود: در همین راستا یک هزار و 908 پروژه در حال اجراست.

براتی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی در روستاها آسفالت راه روستایی است، در عرض دو سال روستاهای بالای 50 خانوار آسفالت می شوند.

وی با اشاره به اینکه کار در روستا سخت است و مشکلات خاص خود دارد، افزود: عمران و آبادانی روستاها همت جمعی مسئولان و تمام روستائیان را می طلبد.

معاون فرماندار زنجان از احداث 26 سد بند خاکی در سطح شهرستان زنجان خبر داد و افزود: اعتبار ساخت این سدبندها به صورت ملی تامین می شود و این امر به سازمان جهاد کشاورزی محول شده است.

براتی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد روستاها به آب بستگی دارد بنابراین احداث سدبند های خاکی به مهار آب های سطحی کمک می کند و در پی آن باعث افزایش رونق اقتصادی در روستاها می شود.

براتی با بیان اینکه در سطح شهرستان زنجان یک هزار نفر به روستاها مهاجرت کردند، گفت: در حال حاضر 101 هکتار زمین در 12 روستا به بنیاد مسکن جهت اجرای طرح های هادی و توسعه روستاها واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش روستایی استان زنجان از نعمت گاز محروم مانده است، گفت: توسعه شبکه های گازی در روستاها یکی از رویکردهای اصلی شرکت گاز شهرستان زنجان است.

معاون فرماندار زنجان گفت: مدیران شهرستان باید پیگیری های لازم را در جهت انتقال گاز به روستاها انجام دهند.