سیدحمزه درواری در گفتگو با مهر از توقف اجرای بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه در زمینه فراهم شدن امکان ارائه معافیت های بیمه ای برای تشویق کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید خبر داد و گفت: دولت باید به وظیفه خود طبق ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه عمل کند.

عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران با اشاره به اینکه اعمال معافیت های بیمه ای طبق قانون برای کارفرما یک حق و برای دولت یک وظیفه است، اظهار داشت: با این حال، متاسفانه شعب تامین اجتماعی به بهانه های واهی و دلایل نادرست از پذیرش لیست کارگران مشمول معافیت بیمه ای خودداری می کنند.

درواری ادامه داد: اگر دولت به دنبال ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری است باید جلوی اینگونه حرکات که باعث دورکردن کارفرمایان از پذیرش نیروی کار جدید می شود را بگیرد.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با تاکید بر اینکه پیش بینی اوضاع مناسبی از این وضعیت نمی شود، بیان داشت: هرچند در برنامه پنجم توسعه میزان تخفیفات و معافیت های بیمه ای برای تشویق کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید از برنامه چهارم کمتر شده است و کار به صورت پلکانی دیده شد اما در هر حال ارائه تخفیف کارفرما را به جذب نیروی جدید تشویق می کند.

عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه حدود 25 درصد از کل نیروی کار شاغل در کشور مشمول معافیت های بیمه ای هستند، گفت: با این وجود، شعب تامین اجتماعی مصوبه دولت را اجرا نمی کنند.

به گفته درواری، لازم است تا سازمان ها و دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی وارد حل مشکل توقف تخفیفات بیمه ای کارفرمایان شوند.

وی این مطلب را هم افزود که طبق ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه، کارفرمایان در قبال جذب نیروی کار جدید آن 20 درصد سهم کارفرما را نمی پرداختند و این موضوع کمکی بود که از سوی دولت اعمال می شد اما با حذف اینگونه حمایت ها 25 درصد نیروهای شاغل در خطر تعدیل قرار دارند.