فعالیت 30 عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد بندرگز

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا نسیمی عصر سه شنبه در حاشیه اردوی توجهی دانشجویان جدید این دانشگاه افزود: بیش از هزار و 600 دانشجو نیز در رشته های مختلف در این واحد تحصیل می کنند.

وی سپس پتانسیل های علمی، آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی را برشمرد و از دانشجویان تازه وارد خواست به مقررات دانشگاه توجه کافی داشته باشند.



قائم مقام واحد دانشگاهی بندرگز به خدمات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی 29 سال فعالیت آن پرداخت.



نسیمی افزود: فارغ التحصیل شدن 2میلیون و 500 هزار نفر از این دانشگاه و احداث و تجهیز14میلیون متر مربع فضای آموزشی و ...از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی است.



بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.