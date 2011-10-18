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۲۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۸

نسیمی عنوان کرد:

فعالیت 30 عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد بندرگز

فعالیت 30 عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد بندرگز

بندرگز - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی بندر گز از فعالیت 30 عضو هیئت علمی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا نسیمی عصر سه شنبه در حاشیه اردوی توجهی دانشجویان جدید این دانشگاه افزود: بیش از هزار و 600 دانشجو نیز در رشته های مختلف در این واحد تحصیل می کنند.

وی سپس پتانسیل های علمی، آموزشی و پژوهشی این واحد دانشگاهی را برشمرد و از دانشجویان تازه وارد خواست به مقررات دانشگاه توجه کافی داشته باشند.

قائم مقام واحد دانشگاهی بندرگز به خدمات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور طی 29 سال فعالیت آن پرداخت.
 
نسیمی افزود: فارغ التحصیل شدن 2میلیون و 500 هزار نفر از این دانشگاه و احداث و تجهیز14میلیون متر مربع فضای آموزشی و ...از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی است.
 
بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1437088

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