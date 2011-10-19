پرونده "طرح ترور" ؛ ظرفیتی گذرا برای بهره جویی انتخاباتی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تایم می نویسد : نامزدهای جمهورخواه چند ماه پیش درباره اوضاع لیبی سعی کردند رئیس جمهوری آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند، ولی درنهایت قذافی سرنگون شد. درباره مصر نیز مخالفان باراک اوباما وی را متهم می ‌کردند که از قدرت ‌گیری"اخوان‌المسلمین" حمایت کرده، ولی آنچه بعد از حسنی مبارک بر مصر حاکم شده درحقیقت سیطره ارتش بر اوضاع آن کشور است.

تا جایی که به اقدامات مربوط به بازداشت و بازجویی افراد مظنون به مشارکت در فعالیتهای تروریستی برمی ‌گردد باز هم سیاستمداران دست راستی آمریکا دلیلی برای انتقاد و حمله به باراک اوباما ندارند و بالاخره هفته گذشته نیز دولت وی ادعا کرد که طرح توطئه سفیرعربستان درآمریکا را کشف کرده و به این ترتیب حتی درباره برخورد قاطع ‌تربا ایران نیز جمهوریخواهان حربه چندانی در دست نخواهند داشت.

تایم در ادامه می ‌افزاید که جمهوریخواهان معمولا از باراک اوباما انتقاد می کنند که دولت وی به شکل فعالی از اعتراضات در سوریه حمایت نکرده و در سخنرانیهای خود درباره سیاست خارجی آمریکا لحن عذرخواهانه داشته است.

دراین مطلب آمده است : انتقاد دیگر آنها این است که اوباما با تحت فشار قرار دادن بنیامین نتانیاهو برای توقف توسعه شهرکهای یهودی نشین دراراضی فلسطینی، از اهمیت اسرائیل دراولویتهای سیاست خارجی خود کاسته است.به همین خاطرجمهوریخواهان سعی دارند حامیان اسرائیل در صفوف حزب دموکرات را به سوی خود جلب کنند.

اما ماجراهای مربوط به طرح توطئه سفیر عربستان که بسیار عجیب و حتی از نگاه بسیاری اغراق‌آمیز به نظر می‌ رسد، بار دیگر مباحث مربوط به سیاست آمریکا در قبال دولت ایران را در مرکز توجه قرار داده است.

تایم با اشاره به تحریمهای موجود علیه ایران می نویسد : دموکراتهای آمریکا در ماه ‌های اخیر درباره دولت ایران و تداوم برنامه هسته ‌ای این کشور تا حد زیادی ساکت بوده ‌اند. شاید دلیل آن تمرکز بر تحولات مربوط به بهار عربی و فروکش کردن جنبش اعتراضی درخود ایران بوده است. درعین حال این سکوت تا حدی محصول اقدامات دولت اوباما در جلب حمایت بین ‌المللی برای اعمال تحریمهای شدید‌تر علیه ایران بود.

اما افشای طرح عجیب ترور سفیر عربستان در آمریکا که به ایران نسبت داده شده، نشان می ‌دهد که برنامه ‌ریزی و اقدامات دولت باراک اوباما برای تشدید فشار‌ها بر ایران در تمام این ماهها ادامه داشته است. با این همه جمهوریخواهان از همین حادثه استفاده کرده و بار دیگر باراک اوباما را متهم می‌ کنند که در مقابل ایران نرمش نشان داده است.

تاکنون نامزدهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا درباره «طرح توطئه» ترور سفیر عربستان موضع‌ گیری مشخصی نکرده‌اند. اما با توجه به نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در افکار عمومی آمریکا که نشان می‌دهد پنجاه درصد مردم، حکومت ایران را دشمن آمریکا تلقی می‌کنند، شکی نیست که جمهوری‌خواهان می‌کوشند از این فضا به نفع خود بهره‌برداری کنند.

تایم یادآوری می ‌کند که مهمترین موضوع این است که آیا در ماه‌های آینده بحث به کارگیری حمله نظامی جهت متوقف کردن برنامه‌ هسته ‌ای ایران داغ خواهد شد یا نه. با توجه به اینکه برخی از کار‌شناسان هشدار می‌دهند که زمان برای ضربه زدن به برنامه هسته ‌ای ایران به زودی از دست خواهد رفت شاید برخی از نامزدهای جمهوریخواه این موضوع را به میان بیاورند.