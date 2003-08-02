  1. هنر
  2. سایر
۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۲۷

كودكان فعال در زمينه نقاشي اعتياد جايزه مي گيرند

كودكان فعال در زمينه نقاشي اعتياد جايزه مي گيرند

كودكاني كه نقاشي خود را با موضوع اعتياد به مركز بهداشتي ، درماني وتخصصي تر ك اعتياد تهران ارسال نمايند در روز جهاني كودك از جانب اين مركز جايزه مي گيرند .

به گزارش  خبر گزاري " مهر "  از روابط عمومي شركت تعاوني خدمات بهداشتي ، درماني و تخصصي ترك اعتياد تمام كودكاني كه طبق فراخوان اعلام شده از سوي اين مركز در مسابقه نقاشي با عنوان " آينده ما را با مواد مخدر تباه نكنيد " شركت كنند به عضويت اين شركت در خواهند آمد .


بنا برهمين گزارش هر كدام از اين كودكان نماينده پيشگيري از اعتياد در خانواده ها هستند كه مي توانند از طريق عضويت در شركت تعاوني خدمات بهداشتي ، درماني و تخصصي ترك اعتياد نه تنها از طريق پيامهاي مستمر آموزشي اين مركز نسبت به اين معضل  آگاه شوند ، بلكه نقش موثري در آينده خود و ديگران ايفا نمايند .
گفتني است : در مدت 15 روز كه از  فراخوان اين مسابقه  مي گذرد 200 نقاشي از كودكان 7 تا 12 ساله دريافت شده است .
كودكان علاقه مند مي توانند تا آخر شهريور ماه سال جاري آثار خود را به نشاني : تهران خيابان مفتح شمالي روبروي دانشكده الهيات ساختمان شماره 410 مر كز بستري و ترك اعتياد تهران ارسال نمايند .
کد مطلب 14371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها