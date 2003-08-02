كودكان فعال در زمينه نقاشي اعتياد جايزه مي گيرند

به گزارش خبر گزاري " مهر " از روابط عمومي شركت تعاوني خدمات بهداشتي ، درماني و تخصصي ترك اعتياد تمام كودكاني كه طبق فراخوان اعلام شده از سوي اين مركز در مسابقه نقاشي با عنوان " آينده ما را با مواد مخدر تباه نكنيد " شركت كنند به عضويت اين شركت در خواهند آمد .

بنا برهمين گزارش هر كدام از اين كودكان نماينده پيشگيري از اعتياد در خانواده ها هستند كه مي توانند از طريق عضويت در شركت تعاوني خدمات بهداشتي ، درماني و تخصصي ترك اعتياد نه تنها از طريق پيامهاي مستمر آموزشي اين مركز نسبت به اين معضل آگاه شوند ، بلكه نقش موثري در آينده خود و ديگران ايفا نمايند .گفتني است : در مدت 15 روز كه از فراخوان اين مسابقه مي گذرد 200 نقاشي از كودكان 7 تا 12 ساله دريافت شده است .كودكان علاقه مند مي توانند تا آخر شهريور ماه سال جاري آثار خود را به نشاني : تهران خيابان مفتح شمالي روبروي دانشكده الهيات ساختمان شماره 410 مر كز بستري و ترك اعتياد تهران ارسال نمايند .