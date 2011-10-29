386 هزار متقاضی کار در خانه ثبت نام شدند/ صدور مجوز برای 103هزار نفر

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با بیان اینکه مطالعات مربوط به پرونده مشاغل خانگی برگرفته از اقدامات و تجربه های انجام شده در 150 کشور جهان است، گفت: بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا از طریق مشاغل خانگی تامین می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ایجاد ارزش افزوده و رونق صادرات از طریق گسترش مشاغل خانگی، اظهار داشت: هم اکنون 20 درصد کل شاغلین در آمریکا و 87 درصد کل شاغلان بخش صنعت و 61 درصد در بخش های غیرصنعتی ایتالیا از طریق مشاغل خانگی امرار معاش می کنند.

فروزان مهر با اشاره به رونق مشاغل خانگی در شرق آسیا افزود: 32 درصد از تولید کشور چین نیز در قالب مشاغل خانگی است. البته چون این مشاغل تاکنون در ایران غیررسمی بوده و مدیریت نشده است، شاید بتوان در مورد آنها برخی اقدامات آماری را انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: امسال یکی از شاخص های تعریف شده مرکز آمار برای انجام طرح سرشماری، بررسی وضعیت مشاغل در خانه ها است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع مشاغل خانگی از طریق بخش های مرتبط و دستگاه ها در حال پیگیری است، بیان داشت: قانونگذار موارد بسیاری را در تدوین قانون پیش بینی کرده و سعی شده است تا کار در قالب جلسات متعدد کارشناسی طراحی شود.

فروزان مهر تاکید کرد: تاکنون 214 رشته را شناسایی و معرفی کردیم که مربوط به بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، خدماتی، فناوری اطلاعات و غیره است و تلاش می شود تا رشته های جدید بیشتری نیز شناسایی شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تاکنون 386 هزار نفر توانسته اند از طریق دستگاه های اجرایی متولی ثبت نام کنند و برای 103 هزار نفر نیز مجوز فعالیت خانگی صادر شده است.