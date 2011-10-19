به گزارش خبرنگار مهر، محسن ذاکری شامگاه سهشنبه در آستانه سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در نشست خبری تشکلهای دانشجویی قم با خبرنگاران استان اظهار داشت: سه عنصر اخلاص، بصیرت و عمل به هنگام و به اندازه جامعه را از تهدیدات دشمن واکسینه میکند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم با بیان اینکه کرسیهای آزاد اندیشی راهکار مقابله با جنگ نرم است افزود: امروزه مسئولان دانشگاهها با برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها مخالفت میکنند.
ذاکری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند از ظرفیتهای عظیم علمی و اعتقادی قم باید استفاده شود اضافه کرد: جنبشهای دانشجویی باید پیگیر مطالبات سفر مقام معظم رهبری از زوایای مختلف باشد.
معماری اسلامی در قم رعایت شود
وی ابراز داشت: معماری ساختمانهای قم باید اسلامی باشند و از معماری غربی الگوبرداری نکند.
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم ادامه داد: مسئولان استان و حوزه علمیه باید گزارشی از فعالیتهای خود در پیشبرد مطالبات رهبری ارائه کنند.
ذاکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان قم عمده تأکیدشان بر بصیرت افزایی و آگاهی از جریانهای سیاسی موجود در جامعه بود و همچنین در این دیدار تقویت ایمان دینی از دانشجویان مطالبه شد.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی را راهکار مقابله با جنگ نرم عنوان کرد و گفت: هم اکنون با برگزاری این برنامه در دانشگاهها مخالفت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن ذاکری شامگاه سهشنبه در آستانه سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در نشست خبری تشکلهای دانشجویی قم با خبرنگاران استان اظهار داشت: سه عنصر اخلاص، بصیرت و عمل به هنگام و به اندازه جامعه را از تهدیدات دشمن واکسینه میکند.
نظر شما