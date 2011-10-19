به گزارش خبرنگار مهر‏، محسن ذاکری شامگاه سه‌شنبه در آستانه سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در نشست خبری تشکلهای دانشجویی قم با خبرنگاران استان اظهار داشت:‌ سه عنصر اخلاص، بصیرت و عمل به هنگام و به اندازه جامعه را از تهدیدات دشمن واکسینه می‌کند.



دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم با بیان اینکه کرسی‌های آزاد اندیشی راهکار مقابله با جنگ نرم است‏ افزود:‌ امروزه مسئولان دانشگاهها با برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها مخالفت می‌کنند.



ذاکری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند از ظرفیتهای عظیم علمی و اعتقادی قم باید استفاده شود‏ اضافه کرد:‌ جنبشهای دانشجویی باید پیگیر مطالبات سفر مقام معظم رهبری از زوایای مختلف باشد.



معماری اسلامی در قم رعایت شود



وی ابراز داشت: معماری ساختمانهای قم باید اسلامی باشند‏ و از معماری غربی الگوبرداری نکند.



دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم ادامه داد: مسئولان استان و حوزه علمیه باید گزارشی از فعالیتهای خود در پیشبرد مطالبات رهبری ارائه کنند.



ذاکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان قم عمده تأکیدشان بر بصیرت افزایی و آگاهی از جریانهای سیاسی موجود در جامعه بود و همچنین در این دیدار تقویت ایمان دینی از دانشجویان مطالبه شد.