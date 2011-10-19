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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۴

ذاکری:

کرسی‌های آزاد اندیشی راهکار مقابله با جنگ نرم است

کرسی‌های آزاد اندیشی راهکار مقابله با جنگ نرم است

قم - خبرگزاری مهر:‌ دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی را راهکار مقابله با جنگ نرم عنوان کرد و گفت: هم اکنون با برگزاری این برنامه در دانشگاهها مخالفت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر‏، محسن ذاکری شامگاه سه‌شنبه در آستانه سالروز ورود مقام معظم رهبری به قم در نشست خبری تشکلهای دانشجویی قم با خبرنگاران استان اظهار داشت:‌ سه عنصر اخلاص، بصیرت و عمل به هنگام و به اندازه جامعه را از تهدیدات دشمن واکسینه می‌کند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم با بیان اینکه کرسی‌های آزاد اندیشی راهکار مقابله با جنگ نرم است‏ افزود:‌ امروزه مسئولان دانشگاهها با برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها مخالفت می‌کنند.

ذاکری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید کردند از ظرفیتهای عظیم علمی و اعتقادی قم باید استفاده شود‏ اضافه کرد:‌ جنبشهای دانشجویی باید پیگیر مطالبات سفر مقام معظم رهبری از زوایای مختلف باشد.

معماری اسلامی در قم رعایت شود

وی ابراز داشت: معماری ساختمانهای قم باید اسلامی باشند‏ و از معماری غربی الگوبرداری نکند.

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد قم ادامه داد: مسئولان استان و حوزه علمیه باید گزارشی از فعالیتهای خود در پیشبرد مطالبات رهبری ارائه کنند.

ذاکری اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جوانان قم عمده تأکیدشان بر بصیرت افزایی و آگاهی از جریانهای سیاسی موجود در جامعه بود و همچنین در این دیدار تقویت ایمان دینی از دانشجویان مطالبه شد.

کد مطلب 1437104

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