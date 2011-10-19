چند خبر کوتاه از ورزش ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران رشته بوکس در مسابقات استان البرز جام گرامیداشت یاد مرحوم روح الله داداشی در سالن بوکس ایثار در کرج با حضور چهار تیم و جمعا 40 بوکسور از مناطق و شهرستانهای مختلف سطح استان البرز در رده سنی بزرگسالان برگزارشده بود تیم ساوجبلاغ به سرپرستی رضا جمشیدی و مربیگری رامین جمشیدی موفق به کسب دو مقام اولی توسط میثم عربی و آروین درویشی، چهار مقام دومی توسط وحید رحیمی، مجید سالمی، امید قنبری، سید مرتضی حسینی و دو مقام سومی توسط مصطفی عرب و داریوش قنبری شد.

مسابقات سوارکاری پرش با اسب قهرمانی استان در باشگاه سوارکاری هوشمند کرج با حضور 70 شرکت سوارکار از سطح استان البرز برگزار شده بود که زکایی رئیس هیئت سوارکاری ساوجبلاغ به عنوان نماینده ساوجبلاغ به همراه نادعلی فرجامی شرکت کردند و موفق به کسب مقام چهارم شدند.

تیم کاراته ساوجبلاغ به سرپرستی عبدالحسین پایدار و مربیگری بیژن پایدار به همراه 22 نفر از ورزشکاران در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مسابقات قهرمانی کشور در ورزشگاه شهید هرندی شرکت کردند. در این دوره از رقابتها 20 تیم از استانهای مختلف کشورمان حضور داشتند و در مقامهای انفرادی تیم ساوجبلاغ موفق به کسب چهار مدال طلا و چهار مدال نقره و چهار مدال برنز در وزنهای مختلف و در رده های سنی مختلف شدند.