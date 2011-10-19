اشکها و لبخندهای هواداران بسکتبال گرگان/ بازی با احساسات طرفداران!

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام شتابزده مدیران تیم بسکتبال شهرداری گرگان و انصراف از مسابقات لیگ برتر اشک گلستانیها و طرفداران این تیم ورزشی را درآورد.

این در حالیست که اقدام و پیگیریهای ارزنده مسئولان استان به ویژه جواد قناعت استاندار ورزش دوست گلستان موجی از شور و شعف را بین هوادارن این تیم رقم زده است.

اگرچه تیم ورزشی بسکتبال گرگان دوباره به لیگ برگشت تا از نام گلستان و عنوان قدیمی ترین تیم بسکتبال حاضر در رقابتهای لیگ برتر دفاع کند ولی اقدام شتابزده و غیرمنطقی مدیران تیم در انصراف از رقابتهای لیگ جای تامل دارد.

این اقدام به قدری شتابزده و غیرکارشناسی بود که مدیران تیم بسکتبال شهرداری گرگان تنها پس از چند ساعت از اعلام انصراف این تیم و درحالی که هنوز امضای نامه انصراف خشک نشده بود، خبر از رفع مشکلات و بازگشت دوباره آن به لیگ می دهند.

این اقدام درشرایطی که تنها چند روز به آغاز بازیهای لیگ برتر باقی است، نه تنها به نفع بسکتبال گلستان نبود بلکه در تضعیف روحیه ورزشکاران و بازیکنان این تیم تاثیر بسزایی داشته است.

اقدام شتابزده مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان در انصراف و بازگشت زودهنگام علاوه بر خطور پرسش های فراوان در اذهان عمومی و طرفداران بسکتبال استان، نوعی بی ثباتی مدیریتی در این تیم را تداعی می سازد.

به تاکید برخی از طرفداران بسکتبال گلستان، بهتر بود قبل از اقدام شتابزده برای انصراف این تیم از رقابتهای لیگ، از طریق رایزنی این مشکل رفع می شد تا خبر انصراف شوکی در بین طرفداران این رشته ورزشی ایجاد نکند.

به باور جمعی از طرفداران بسکتبال گلستان، مگر نه اینکه مسئولان تیم بسکتبال شهرداری گرگان با رایزنی مدیران استان و مسئولان ورزشی نسبت به رفع مشکل تیم اقدام کردند، پس چرا قبل از اعلام انصراف، از این ظرفیت و پتانسیل غافل مانده بودند.

به تاکید هواداران بسکتبال گلستان، در شرایطی که این رشته ورزشی در استان به حمایت همه جانبه نیاز دارد، اعلام انصراف از این رقابتهای کشوری سودی به حال ورزش استان ندارد و تنها عرصه را برای رقبا و تضعیف بیشتر بسکتبال استان فراهم می آورد.

آنان با انتقاد از عمکرد سلیقه ای و ضعیف مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان تاکید کردند: عرصه ورزش جدای از عرصه فعالیت در مدیریت شهری است و بهتر بود مدیرعامل این تیم با این تصمیم غیراصولی با احساسات طرفداران بازی نمی کرد.

جمعی از هوادارن بسکتبالیست گلستانی با اشاره به قابلیتهای تیم شهرداری گرگان از مسئولان این تیم خواستند تا مشکلات پیش آمده در رقابتهای ورزشی را از کانال های قانونی و رسمی رفع کنند نه آنکه برای جبران ضعف های مدیریتی شان اقدام به انصراف داشته باشند.

در عین حال اقدام شتابزده مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان در انصراف این تیم از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور موجب نارضایتی و انتقاد برخی متولیان ورزش گلستان شده است.

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان گلستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دلایل انصراف شتاب زده و بازگشت دوباره تیم شهرداری گرگان نارضایتی خود را از این اقدام شتاب زده اعلام کرد.

قربانعلی پاشا با بیان اینکه من که باعث انصراف این تیم از رقابتهای لیگ نشدم، گفت: شهردار گرگان که مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان است باید درباره این تصمیمش پاسخ بگوید.

وی بدون ارائه توضیحی دیگر از خبرنگار مهر خواست تا دلایل این اقدام شتابزده را از بانی اصلی اش جویا شود.

ابراهیم کریمی مدیرعامل تیم بسکتبال شهرداری گرگان روز دوشنبه از انصراف این تیم از رقابتهای لیگ برتر خبر داد.

وی اعتراض به رای صادره فدراسیون نسبت به سرمربی این تیم در رقابتهای لیگ قبلی را دلیل این تصمیم اعلام کرد.

همچنین عصر سه شنبه برخی منابع خبری از بازگشت و منتفی شدن انصراف تیم شهرداری گرگان خبر دادند.

اکنون این تیم برای بازی روز پنجشنبه مقابل تیم حفاری اهوای راهی شده است.