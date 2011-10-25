مسابقه کشوری زیبایی اسب در ساوجبلاغ برگزار شد

هوشنگ افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات کشوری بیشتر از سالهای گذشته شرکت کننده از سراسر کشور داشت.

وی افزود: این مسابقه زیبایی اسب بین پرورش دهندگان و مربیان تربیت اسب عرب بود.

افشاری عنوان کرد: این دوره از مسابقات با حضور مسئولین فدراسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری استان البرز و همچنین مسئولین ادارات ساوجبلاغ و مسئولان اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ و تعداد زیادی از علاقمندان به این رشته مفرح و جذاب برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ افزود: در پایان این دوره از مسابقات به زیباترین اسب حاضر در مسابقه جایزه و مدال و همچنین به اسب های زیبا در رده های دوم و سوم نیز به رسم یادبود لوح و جوایزی اهدا شد.