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۳ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۵

مسابقه کشوری زیبایی اسب در ساوجبلاغ برگزار شد

مسابقه کشوری زیبایی اسب در ساوجبلاغ برگزار شد

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ گفت: شهرستان ساوجبلاغ مطابق همه ساله میزبان مسابقات کشوری زیبایی اسب جام یادبود مرحومه مری لیلی قره گوزلو در باشگاه سوارکاری ایران به مدت سه روز بود.

هوشنگ افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات کشوری بیشتر از سالهای گذشته شرکت کننده از سراسر کشور داشت.

وی افزود: این مسابقه زیبایی اسب بین پرورش دهندگان و مربیان تربیت اسب عرب بود.

افشاری عنوان کرد: این دوره از مسابقات با حضور مسئولین فدراسیون سوارکاری و هیئت سوارکاری استان البرز و همچنین مسئولین ادارات ساوجبلاغ و مسئولان اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ و تعداد زیادی از علاقمندان به این رشته مفرح و جذاب برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ افزود: در پایان این دوره از مسابقات به زیباترین اسب حاضر در مسابقه جایزه و مدال و همچنین به اسب های زیبا در رده های دوم و سوم نیز به رسم یادبود لوح و جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 1437132

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