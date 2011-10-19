چند خبر کوتاه از ورزش ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اسکیت ساوجبلاغ جهت رشد و ارتقاء این رشته ورزشی و جهت آشنایی بیشتر خانواده ها اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات اسکیت در رده سنی نونهالان در ساوجبلاغ کرده است. این مسابقه ها با حضور خانواده شرکت کنندگان و مسئولین ساوجبلاغ مانند فرماندار، شهردار هشتگرد، و رئیس اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ و دیگر مسئولین در سالن ورزشی شهید جوینی هشتگرد برگزار شد.

ساوجبلاغ هر هفته مسابقات سوارکاری پرش با اسب را برگزار می کند. بنا بر تصویب جلسات هیئت سوارکاری ساوجبلاغ جهت رشد و پرورش چشمگیر ورزش زیبا و مهیج سوارکاری با اسب در شهرستان که قطب بزرگ سوارکاری کشور ایران محسوب می شود تصمیم گرفته شد هر هفته به میزبانی باشگاههای سوارکاری متعدد مسابقات سوارکاری از رده مبتدی تا حرفه ای برگزار می شود.

مسئولین هیئت ورزشهای سه گانه استان البرز برای رشد و شکوفایی این هیئت در ساوجبلاغ حضور یافتند و تشکیل جلسه دادند. این جلسه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ برگزار و در راستای ارائه راهکارهای مناسب جهت رشد و راه اندازی این هیئت در ساوجبلاغ به دلیل عدم وجود دریاچه یا سد در این شهرستان امکان ندارد و در بخش آقایان نمی توان راه اندازی کرد ولی در بخش بانوان می توانیم پیشرفتهای چشمگیری داشته باشیم و در این جلسه مصوب شد که فردی به عنوان مسئول هیئت ورزشهای سه گانه ساوجبلاغ معرفی شود و با ارائه امکانات از طرف هیئت سه گانه استان با یاری ایزد متعال کار خود را آغاز کند.