جدال سخت دانشگاه آزاد و فولاد سپاهان در دیدار ابن سینا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم و پایانی دور رفت رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاه‌های ایران فردا پنجشنبه در همدان و به میزبانی پاس این شهر برگزار خواهد شد. در مهمترین بازی این هفته دو تیم فولاد سپاهان و دانشگاه آزاد مقابل هم صب آرایی خواهند کرد.

فولادیها که صدر جدول را در اختیار دارند تلاش می کنند تا با ثبت یک پیروزی دیگر قهرمانی خود در نیم فصل را تثبیت کنند. در جدال این دو تیم رقابتهای کاتا نقش تعیین کننده ای خواهد داشت. دو تیم از نفرات خوبی در کاتای تیم و انفرادی سود می برند که از هر تیم از بخش بتواند امتیازات کاملی بگیرد می تواند در کومیته نیز با اطمینان به نفس بیشتری به روی تاتامی مبارزه برود.

در کومیته هم که صافی و تیم مربیگری اش در دانشگاه آزاد باید با حسن شاطرزاده که ناظریان را به عنوان مدیر فنی در کنار خود دارد پیکار کنند. اما نفتی ها که تا اینجای کار به اصطلاح فوتبالی ها فانوس به دست هستند اگر می خواهد دور برگشت خود را به تیم های مدعی برساند باید از میدان مبارزه با مقاومت و لبنیات ارژن فارس شش امتیاز بگیرند. تداوم باخت های نفت شاید به تغییر در کادر فنی این تیم منجر شود. برنامه کامل هفته چهارم از دور رفت سوپر لیگ کاراته:

دور اول:

* سپاهان نوین - دانشگاه آزادفولاد

* سپاهان - شهرداری بندرعباس

* برق هرمزگان - پاس همدان

* مقاومت - مناطق نفت خیز جنوب

دور دوم:

* فولاد سپاهان - دانشگاه آزاد

* برق هرمزگان - سپاهان نوین

* مقاومت - پاس همدان

* مناطق نفت خیز جنوب - لبنیات ارژن فارس