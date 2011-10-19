بانکها پاشنه آشیل امنیت در خوزستان نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر سیستمهای پیشرفته ای برای جلوگیری از نفوذ سارقان به شعبه ها از سوی بانکها مورد استفاده قرار گرفته و با هماهنگیهای خوبی که نیروی انتظامی در این مورد با بانکها داشته امنیت مناسبی برای بانکها برقرار و احتمال سرقت بسیار کمتر شده است.

بی شک بار روانی ایجاد سرقت از بانک فراتر از یک سرقت معمولی است و پیامدهای منفی فراوانی برای جامعه و افراد آن دارد. در این بین اما در برخی موارد سهل انگاریهایی صورت می گیرد که بی شک نه تنها به منافع و اعتماد مردمی بانک ضربه می زند که باعث ایجاد فضایی نا امن برای شهری که بانکی در آن مورد سرقت قرار گرفته می شود به همین دلیل این نوع سهل انگاریها نابخشودنی و بسیار مهلک هستند.

چندی قبل در شهر کوچک گتوند در استان خوزستان از بانک ملی شعبه مرکزی که به گفته رئیس دادگستری شهرستان گتوند، خزانه مرکزی این شهرستان جدید التاسیس به حساب می آید سرقتی صورت گرفت که خوشبختانه سارقان با هوشیاری پلیس و دستگاه قضا در شهرستان بوکان دستگیر و در شهرستان گتوند بسزای عمل خود رسیدند و در ملا عام و در محل انجام سرقت شلاق خوردند.

اما این سرقت در فضای شهر کوچک گتوند تا مدتها فضا نا امنی به وجود آورده بود که خوشبختانه اقدامات اخیر و دستگیری سارقان اعتماد عمومی به شهر را بازگرداند. اما گفتگوی مهدی حلال خور، رئیس دادگستری با رسانه ها نشان داد مهمترین عاملی که باعث کشاندن سارقان از شهرستان بوکان به گتوند شده بود عدم رعایت اصول حفاظتی از سوی بانک ملی بود که باعث شد در پشتی بانک که محل ورود سارقان بوده تنها با یک ضربه تخریب شود و سارقان موفق شوند یک کپسول 1.5متری هوا را به راحتی وارد بانک کرده و خزانه اصلی را تخریب کنند.

سارقان حتی موفق شده بودند دوربینهای کار گذاشته شده در شعبه را از کار بیاندازند ولی وجود دوربین درون خزانه که سارقان متوجه استقرار آن نبودند عامل باعث دستگیری آنها شد. در همین زمینه حلال خور از سیستم حفاظتی بانک انتقاد کرد و گفت: سارقان گفته اند از سست بودن سیستم امنیتی بانک تعجب کرده اند.

متاسفانه سهل انگاری برخی بانکها در خوزستان درحال گسترش است و این وسط چوب نا امنی به شهر اهواز و سایر شهرهای استان و نیروهای زحمتکش انتظامی می خورد که بی شک در این رهگذر کوتاهی بانکهای اهمال کار باید مورد بررسی قرار بگیرد.

چندی پیش هم یکی از افرادی که در کار نصب دوربینهای بانکی فعالیت می کرد گفت که بانکها نظارت ضعیفی روی عملکرد این دوربینها و سیستم ضبط کننده آن دارند و در مواردی با مراجعه به شعبه متوجه می شویم که دوربینهای یک شعبه دو یا سه ماه هیچ تصویری ضبط نکرده اند.

مشاهده خودروهای حمل پول به شعب بانکها و افراد همراه آنها که از افراد حراست بانک انتخاب می شوند هم نشان می دهد برخی از این افراد هنگام توقف خودرو برای جابه جایی پول درون شعبه بسیار سهل انگار هستند. برای مثال چندی پیش در مرکز بازار اهواز مشاهده کردم که افراد حراست همراه خودروی حمل پول وقتی خودرو کنار شعبه متوقف بود هر دو به همراه اسلحه هایشان در کنار یک کفاشی خوش و بش می کردند درحالیکه قوانین و دستورات حفاظتی حمل پول چنین مواردی را توجیه نمی کند.



مسئولان بانکها در استان باید این واقعییت را قبول کنند که سارقان در زمان فعلی، فوق العاده باهوش شده اند و این هوش آنهاست که باعث می شود چند نفر از شهر بوکان متوجه سیستم ضعیف ایمنی یک بانک در شهر گتوند شده و ده ها کیلومتر را طی می‌کنند و این بانک را مورد دستبرد قرار دهند.



به همین دلیل انتظار می رود مسئولان بانکها سیستمهای امنیتی خود را تقویت کنند و مدیران امنیتی استان به خصوص فرماندهان نیروی انتظامی، مدیران بانکها را ملزم به رعایت جدی نکات امنیتی کنند تا مبادا این سهل انگاری، بانکها را پاشنه آشیل امنیت در استان کند و نگاهی توام به ناامنی به شهرهای استان صورت بگیرد.

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یادداشت: علی نواصر