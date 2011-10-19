تبادل اسرا؛ ناتوانی اسرائیل در برابر ساختار اطلاعاتی مقاومت

بر اساس توافقات صورت گرفته روز گذشته اولین مرحله از تبادل اسرای فلسطینی با " گلعاد شالیت" سرباز صهیونیستی که در سال 2006 در جریان حمله رژیم اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین به اسارت مقاومت درآمد، اجرا شد. این رویداد مهم در حالی صورت می گیرد که محافل سیاسی و رسانه ای صهیونیستی سعی دارند با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی از اهمیت این مسئله کاسته و خود را برنده این مبادله نشان دهند.

اما با نگاهی به تحولات سرزمینهای اشغالی و وضعیت اسرائیل در منطقه خلاف این موضوع آشکار می شود. دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل با تمام امکانات پیشرفته ای که در اختیار داشتند در طول پنج سال اسارت شالیت نه تنها نتوانستند وی را از چنگ مقاومت رها کنند، بلکه حتی محل اسارت وی را هم نتوانستند کشف کنند.

قطعا رژیم صهیونیستی اگر راه دیگری برای آزادی این اسیر اسرائیلی داشت تن به این خفت نمی داد. پس پذیرش تبادل اسرا و توافق با حماس در این زمینه اذعان صهیونیستها به ناتوانی در برابر ساختار اطلاعاتی مقاومت است که می توان بعد از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه علیه غزه آن را رسوایی دیگری برای این رژیم اشغالگر ارزیابی کرد .

هیمنه نظامی و اطلاعاتی اسرائیل که با حمایت و پشتیبانی کامل قدرتهای غربی و سازمانهای بین المللی شکل گرفته بود به نوعی در جریان چنین توافقی در هم شکست.

از طرفی رژیم صهیونیستی ادعا می کند که تن دادن به این توافق به دلیل ارزشی است که برای اسرای خود قائل است . این در حالی است که حماس طرح مبادله 1000 اسیر فلسطینی با شالیت را از پنج سال پیش به اسرائیل داده بود . پس پذیرفتن این شرط حماس و تسلیم شدن صهیونیستها پس از پنج سال ، نه ارزشی است که این رژیم برای سربازان خود قائل است بلکه نشانگر ضعف و ناتوانی اسرائیل در برابر مقاومت است.

جنبش حماس با وجود اینکه حمایت هیچ یک از مدعیان ابرقدرتی در دنیا را پشت خود نداشت توانست بیشترین خسارت را در برابر آزادی شالیت به صهیونیستها وارد کند و خط بطلانی بر طرحهای سازش و حامیان این طرحها که تا به حال هیچ دستاوردی عاید فلسطینیان نکرده است بکشد.

این دستاورد بزرگ یعنی آزادی این تعداد اسیر فلسطینی از چنگال رژیم صهیونیستی اقدامی بود که نه تشکیلات خودگردان و نه هیچ یک از مدعیان حقوق بشر نتوانستند به آن دست یابند و تنها مقاومت فلسطین به رهبری حماس بود که بالاخره صهیونیستها را تسلیم اراده خود کرد.

به گزارش مهر، مسئله تبادل اسرا که این روزها بسیاری از مطبوعات و رسانه های جهانی را به خود مشغول کرده است، قدرت جنبش حماس و اهمیت مقاومت را به رخ جهانیان کشید و شکست دیگری را برای رژیم صهیونیستی که این روزها به واسطه تحولات جهان عرب در مسیر انزوای روزافزون قرار گرفته است رقم زد.

می توان گفت حماس پس از پیروزی آشکار خود در جنگ 22 روزه ، این روزها در حال ثبت پیروزی دیگری به نام خود علیه این رژیم اشغالگر است و این حقیقتی است که حتی بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی صهیونیست به آن اذعان کرده اند.

"عوزی لانداو" وزیر امور زیر بنایی رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشته است که این امکان وجود دارد که این اسرای فلسطینی پس از آزادی اقدام به ربودن اسرائیلی‌ها و یا سربازان اسرائیلی کنند همچنانکه این اتفاق در مبادلات اسرای مشابه رخ داد و ما در نشست کابینه این مسئله را مطرح کردیم که ممکن است اقدامات جدیدی در راستای ربودن اسرائیلی‌ها صورت گیرد و این یک پیروزی بزرگ برای حماس است. "

رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) نیز با بیان اینکه آزادی "گلعاد شالیت" از طریق عملیات نظامی ممکن نبود، به ناتوانی اشغالگران در برابر مقاومت فلسطین به رهبری حماس اذعان کرد.

وی در نشست کابینه رژیم صهیونیستی گفت: در شرایط فعلی که جایگزینهای دیگری برای آزادی شالیت وجود نداشت قرارداد تبادل اسرا بهترین گزینه بود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز تبادل اسرا با حماس و آزادی یک هزار و 27 اسیر فلسطینی در مقابل آزادی "گلعاد شالیت" تک اسیر صهیونیستی در نزد مقاومت را دردناک، اما گریز ناپذیر خواند.

به این به این ترتیب می توان گفت تبادل اسرا نقش مهم مقاومت در تحقق حقوق مشروع ملتها را بیش از پیش آشکار کرد و نشان داد که مقاومت تنها راه مطمئن فلسطینیان برای دستیابی به خواسته های به حق خود است و مذاکرات سازش و دست به دامن جامعه بین المللی شدن هیچ ثمره ای برای ملت فلسطین ندارد.

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زکیه شریعتمدار تهرانی