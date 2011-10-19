مرز ایران و جمهوری آذربایجان امن ترین مرز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی شامگاه سه شنبه در بازدید از مرزهای مشترک ایران با جمهوری آذربایجان در پارس آباد اظهار کرد: ایران خود از امن ترین کشورهای دنیا است و این در سایه مجاهدتها و ایثارگریهای شهدا و رزمندگان اسلام به دست آمده است.

وی با بیان اینکه رودخانه ارس بخش مهمی از مرز مشترک ایران و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد افزود: به علت تغییرات جوی حجم آب این رودخانه در فصل پرآبی وبارندگی سواحل آن دچار آسیب می شود.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور اجرای طرح ساحل بندی این رودخانه را از طرحهای مهم در شهرستان مرزی پارس آباد دانست و اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران استحکام سازی سواحل ارس را انجام می دهد.

این مسئول همچنین از افزایش 17 برابری اعتبارات عمرانی و انسداد مرزهای کشور در مقایسه با سال 86 خبر داد.

عبداللهی عنوان کرد: مرزهای شرقی و غربی کشور در توزیع این اعتبارات در اولویت است. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در پایان از طرح های عمران مرزی و پاسگاه ها و برجک های مستقر در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان نیز بازدید کرد.

استان اردبیل 380 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان دارد که 159 کیلو متر آن حوزه رود خانه های ارس و بال ها رود است.