مسئولان زمینه آشتی در تکواندو را فراهم کنند/ به بازگشت مهماندوست امیدوارم

مجید افلاکی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: مشکلی که برای مهماندوست پیش آمد یک مشکل داخلی بود که باید در داخل خانواده تکواندو حل می شد که متاسفانه برخی ها به آن دامن زدند.

وی افزود: اکنون باید صلاح تیم ملی و تکواندو ایران را مد نظر قراردهیم و هرکس به نوبه خود برای رفع این مشکل کمک کند. المپیک در پیش است و با از بین بردن چالش پیش آمده با آرامش راه را برای ثبت موفقیتی دیگر طی کنیم.

مربی تیم ملی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مهماندوست برای تیم ملی خیلی زحمت کشید. در فدراسیون تکواندو "من" ها را کنار گذاشته بودیم و "ما" شده بودیم و چهار سال شبانه روز برای موفقیت تیم ملی شبانه روز تلاش کردیم و وقت آن رسیده تا تمرکز خود را روی مدال آوری در المپیک قرار دهیم.

افلاکی افزود: 22 سال است که در تیم ملی به عنوان ورزشکار و مربی حضور داشته ام و در چهار سال گذشته شاید تنها نزدیک به دو ماه در کنار خانواده خود بوده ام. همه ما جزویی از یک خانواده بزرگ هستیم که هدفی جز سربلندی تکواندو نداریم و بهتر بود مسائل این خانواده در داخل خانواده مطرح و حل می شد تا رسانه ای شود.

وی در پایان گفت: از مسئولان و بزرگان ورزش کشور عاجزانه می خواهم پادرمیانی کنند و بساط آشتی را پهن کنند تا این جریان به نفع تکواندو ختم به خیر شود.