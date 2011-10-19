۳۹۲میلیارد تومان از اعتبارات سفر رهبر انقلاب به قم تخصیص یافته است

سید رضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر سال گذشته مقام معظم رهبری به قم، تعداد مصوبات این سفر را ۲۳۱ مورد عنوان کرد و اظهار داشت: این مصوبات در قالب ۳۲۰ پروژه تعریف شده است.



وی درباره میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه‌ها عنوان کرد: برای اجرای مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به قم هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که ۱۸۵ میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بانکی است.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به قم طی سه سال به استان تخصیص می‌یابد گفت: طی یکسال گذشته ۳۹۲ میلیارد تومان از اعتبارات این سفر به استان تخصیص داده شده است و مابقی نیز طی سه سال آینده دریافت خواهد شد.



وی تسریع در پروژه آبرسانی از سرشاخه‌های دز در سال گذشته به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، برای تکمیل بخش دیالیز بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، پروژه آبرسانی به شهرک‌های صنعتی استان به مبلغ ۱۷ میلیارد تومان و تکمیل جاده قم - گرمسار به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان را از عمده پروژه‌هایی عنوان کرد که با دریافت اعتبار، روند اجرایی خود را طی کرده‌اند.



دهناد در ادامه با اشاره به اینکه اعتبارات استان قم در لایحه بودجه سال ۹۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است بیان کرد: با اختصاص ۳۹۲ میلیارد تومان اعتبار سفر رهبری به قم در سال ۹۰، استان قم امسال نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت خواهد کرد.



معاون برنامه ریزی استاندار قم در ادامه با اشاره به سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به قم بیان داشت: احداث دانشکده صدا و سیما، احداث ۳۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومین، احداث ۱۰ باب مدرسه در شهرک پردیسان و احداث خوابگاه دانشگاه قم از جمله پروژه‌های مصوب سفر رهبری است که با دریافت اعتبار و انتخاب پیمانکار در سالگرد سفر ایشان به قم کلنگ زنی شده و وارد فاز عملیاتی خواهند شد.



وی با اشاره به آغاز عملیات ساخت سالن دو منظوره در مدرسه دخترانه فجر و استخر کانون فرهنگی مریم عنوان کرد: همزمان با سالروز سفر رهبر انقلاب به قم پروژه‌های مختلف دیگری وارد فاز عملیاتی خواهند شد.

