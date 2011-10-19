ساماندهی پرونده های اجرای احکام در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در ادامه بازدید ها از حوزه های قضایی این هفته با قضات و کارکنان دادگستری عباس آباد دیدار کرد.

طالبی ظهر سه شنبه در جمع قضات عباس آباد، از افزایش ورودی پرونده ها به تشکیلات قضایی مازندران ابراز ناخرسندی کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با ریشه یابی علل بروز جرائم و اعمال روشهای پیشگیرانه و تعامل بیشتر دستگاههای عمل کننده در این بخش می توان، زمینه کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی را فراهم کرد.

طالبی، با اشاره به وجود بیش از 80 هزار فقره پرونده در اجرای احکام حوزه های قضایی استان بر تلاش بیشتر قضات و کارکنان برای کاهش موجودی در این بخش تاکید کرد.

به گزارش مهر، در پایان این دیدار هر یک از قضات به بیان دیدگاههای خود در باره موضوعات مختلف قضایی پرداختند.

