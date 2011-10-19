سرمایه گذاری در بندر امیرآباد به دو میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی نعیمی در بازدید دبیر کل کریدور حمل و نقل بین المللی تراسیکا و هیئت همراه در بندر امیر آباد افزود: تا کنون 500 میلیون دلار سرمایه گذاری در این منطقه انجام شده که 300 میلیون دلار آن توسط دولت و بقیه نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش سه برابری تخلیه و بارگیری این بندر طی دو سال اخیر اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده پیش بینی می شود میزان تخلیه و بارگیری این بندر تا پایان سال جاری به 3.5 میلیون تن برسد.

نعیمی اظهار داشت: سال گذشته بیش از دو میلیون تن کالا از این بنادر تخلیه شده که این موضوع نشان دهنده افزایش تخلیه و بارگیری حدود 30 درصدی در سال جاری است.

وی با اشاره به مزیت های این بندر گفت: اتصال به شبکه ریلی سراسر کشور ،نزدیکی به دو فرودگاه ساری و گرگان، دارا بودن اسکله رو رو، قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب را از مزیت های این بندر اعلام کرد و گفت: بندر امیرآباد از جمله بزرگترین بندرهای دریای خزر است.

نعیمی، تعداد پست اسکله این بندر را 10 پست اسکله اعلام کرد و گفت: تعداد پست های اسکله بندر امیرآباد در مجمو به 34 پست اسکله خواهد رسید و مناقصه چهار پست اسکله در حال انجام است.

وی، بندر امیرآباد را پایلوت دام، غلات و ترانزیت سوخت اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری های بخش خصوصی و خارجی تمایل فراوانی به سرمایه گذاری در این مجموعه دارند.

نعیمی با اشاره به احداث سیلوی 35 هزار تنی غلات با مشارکت سرمایه گذار خارجی گفت: سرمایه گذاری در بخشهای مختلفی همچون احداث کارخانه فولاد، کاغذ، سورتینگ و بسته بندی میوه، سیلوی غلات در این منطقه در حال انجام است.



