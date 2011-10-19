برگزاری مسابقات سرشماری نفوس و مسکن در مدارس رباط کریم

مسئول تبلیغات و اطلاع رسانی طرح سرشماری نفوس و مسکن در رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی فرمانداری شهرستان رباط کریم تاکنون بیش از ده ها جلسه توجیهی و آموزشی به مرحله عملیاتی در آمده است که این بار این طرح ملی به مدارس مقاطع مختلف راه یافت تا دانش آموزان نیز در این حرکت ملی نقشی را ایفا کنند.

تقی سالک با تاکید بر اهمیت ویژه این طرح و مشارکت شهروندان در این طرح گفت: هفتمین دوره سرشماری نفوس و مسکن از حساسیت بسیار ویژه ای در سطح کشور برخوردار است که نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان در حین اجرای این طرح است.

مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم عنوان کرد: برای حضور و مشارکت حداکثری شهروندان این شهرستان اقدامات بسیار گسترده ای در این حوزه صورت گرفته است و این شهرستان با آمادگی کامل به استقبال این طرح خواهد رفت.

وی همچنین اجرای مسابقات دانش آموزی را با موضوع سرشماری و آمار در مدارس شهرستان رباط کریم مهم توصیف کرد و افزود: این مسابقات به منظور مشارکت دانش آموزان در طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کلیه مدارس و آموزشگاه های دخترانه و پسرانه شهرستان رباط کریم برگزار شده است.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی این طرح در فرمانداری شهرستان رباط کریم ادامه داد: این مسابقات در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و در تمامی مدارس شهرستان رباط کریم برگزار شد.

سالک همچنین یادآور شد: این مسابقات در مقطع ابتدایی با موضوع نقاشی، مقطع راهنمایی با موضوع روزنامه دیواری و در مقطع دبیرستان و متوسطه با عنوان انشا نویسی برگزار شد.

مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرستان رباط کریم گفت: در هر پایه از مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به ترتیب پنج، سه و چهار نفر که بهترین اثر را ارسال کرده باشند، جوایزی در روز دوم آبان ماه همزمان با نواختن زنگ آمار و سرشماری توسط سرپرست فرمانداری رباط کریم اهدا می شود.