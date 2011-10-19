مردم کنگاور بی نظیرترین استقبال را از رهبر خود دارند

نورالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسئله قطعی و مسلم است که مردم شهرها و روستاهای منطقه گسترده و پرجمعیت کنگاور تا بیستون که غالباً مردمانی متدین، انقلابی، ولایتمدار و متعهد هستند با اشتیاقی خاص مانند سایر مناطق استان از ولی امر مسلمین و رهبر بزرگ و فرزانه شان استقبال حماسی تاریخی و بسیار پورشور خواهند داشت.

مشاور استاندار کرمانشاه افزود: این سفر واقعاً برای همه مردم استان، فرصتی ارزشمند و در خور توجه است و مردم مسلمان و انقلابی کنگاور و شهرهای اطراف، عشایر و روستاییان قهرمان کارگران و کارمندان، فرهنگیان و معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها، اصناف و بازاریان، دانش آموزان، بسیجیان و تمامی اقضشار تلاشگر این مناق با استقبالی بی نظیر بلوغ سیاسی و آگاهی و رشادت خود را نشان دهند.

حسینی در پایان گفت: مردم شهرستان کنگاور، صحنه، هرسین و بیستون مردمانی با شرف، غیرتمند، ولایی، مهربان و خونگرم و رزمنده اند که در سال های دفاع و جنگ عملاً حضور و بروز و رشادتشان را به دنیا نشان داده اند و در این رویداد تاریخی نیز بهترین و بی نظیر ترین استقبال را از رهبر بزرگوارشان به عمل می آورند.