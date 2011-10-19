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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۱۵

بهمنی اعلام کرد:

افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد/ وام ازدواج 3 میلیون شد

افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد/ وام ازدواج 3 میلیون شد

رئیس‌کل بانک مرکزی از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد بر اساس مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی از جدیدترین تصمیمات شورای پول و اعتبار در نشست دیشب این شورا خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیم گرفته شده تا نرخ سود اوراق مشارکت که در گذشته 15.5 درصد بوده، به 17 درصد افزایش یابد؛ ضمن‌اینکه بورس و فرابورس هم بتوانند این اوراق را خریداری کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: از این پس نرخ سود گواهی سپرده عام بانک‌ها با یک درصد بیشتر از نرخ‌های معمول منتشر خواهد شد و بانک‌ها می‌توانند آن را در اختیار مردم قرار دهند.

وی همچنین از تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ازدواج خبر داد و گفت: با تصمیم جدید شورا، وام ازدواج از دو میلیون و 500 هزار تومان برای هر نفر، به 3 میلیون تومان افزایش یافت که در مجموع برای هر زوج از 5 میلیون به 6 میلیون تومان افزایش یافته است.

رئیس‌کل بانک مرکزی یکی دیگر از مصوبات شب گذشته شورای پول و اعتبار را ارائه یک ضامن معتبر برای تسهیلات کمتر از 10 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: طبق تصمیم جدید، ضامن معتبر فقط کارمند نیست.

بهمنی به تغییر دستورالعمل ال‌سی‌های داخلی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط جدیدی که در نظر گرفته شد، جلوی هر گونه سوء‌استفاده گرفته می‌شود؛ ضمن اینکه تا 6 ماه آینده نیز دستورالعمل‌های بهتری را برای ال‌سی‌ها ارائه خواهیم داد.

وی از تاکید شورای پول و اعتبار بر ضرورت استفاده منابع صندوق‌های قرض‌الحسنه در استان‌های خود خبر داد و گفت: از این طریق، مناطق محروم و خود استانهایی که صندوق‌ها در آن واقع شده‌اند می‌توانند از منابع استفاده کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان سخنانش در ارتباط با زندانیان معسر نیز گفت: تصمیم گرفته شد تا برای آنهایی که در مواردی مانند نفقه در زندان هستند تا 60 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود.

کد مطلب 1437199

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