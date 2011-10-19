دانشجویی از تحصیل در دانشگاه آزاد آمل محروم نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد صفانیا شامگاه سه شنبه در جشن دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید افزود: این واحد دانشگاهی با ایجاد صندوق رفاه دانشجویی و ارائه تسهیلات به دانشجویان، شرایط تحصیل را برای دانشجویانی که مشکل مالی دارند فراهم می کند.

وی با بیان اینکه شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد در چهار سال اخیر افزایشی نداشته و ثابت مانده است، افزود: دانشگاه آزاد ازهیچ منابع بودجه عمومی استفاده نمی کند و از این رو همه هزینه های این دانشگاه از محل اخذ شهریه از دانشجویان اداره می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی به جایگاه علمی این واحد دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد شعبه علوم وتحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی از چندین سال قبل توسط موسسان این دانشگاه مطرح بوده، در پنجاه و نهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد.

صفانیا ابراز امیداوری کرد: با تصویب مصوبه تاسیس شعبه علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، رشته های مورد نیاز تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری در این واحد دانشگاهی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تعداد رشته های تحصیلی در این واحد دانشگاهی اکنون به حدود 90 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشانسی ارشد افزایش یافته است، گفت: تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی اکنون به بیش از شش هزار دانشجو افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی به سابقه حدود 12ساله این واحد دانشگاهی اشاره کرد و با بیان اینکه درابتدا این دانشگاه با سه رشته تحصیلی راه اندازی شد، گفت: هم اکنون فقط حدود هزار دانشجو در مقطع کارشانسی ارشد در این واحد دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

صفانیا یادآور شد: هم اکنون این واحد دانشگاهی حدود 130عضو هیئت علمی دارد که 40 نفر از آنان با مدرک دکترا هستند.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی به نکات مهم در حوزه دانشجویی و رعایت آن توسط دانشجویان جدید الورود اشاره کرد و گفت: معاونت دانشجویی در مجموع حدود 23 حوزه کاری دارد که حدود نیمی از این حوزه ها اکنون در این واحد دانشگاهی فعال شده است.

محمد باقر لیمویی افزود: معاونت دانشجویی بیشتر برای خدمات رفاهی، پشتیبانی و رفاهی دانشجویان است و البته حوزه کمیته انضباطی در این معاونت فعال و تخلف های احتمالی دانشجویی را رسیدگی می کند.