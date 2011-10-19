600 نفر در اسلامشهر مامور اجرای طرح سرشماری نفوس هستند

غلامحسین آرام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرشماری نفوس و مسکن از تاریخ دوم آبان آغاز خواهد شد و بیش از 600 نفر مامور اجرایی و 100 مسئول ستادی مسئولیت سرشماری نفوس و مسکن سال 90 را در شهرستان اسلامشهر برعهده دارند.

وی با بیان اینکه در سال جهاد اقتصادی بار دیگر در آستانه برداشتن گامی بلند به سوی اعتلا و سازندگی کشور عزیزمان ایران قرار گرفته ایم افزود: با اجرای طرح عظیم سرشماری عمومی نفوس مسکن 1390 می رویم تا سازنده آینده کشور خود باشیم.

وی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده ترین راه های شناخت ویژگی های کشور ما برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی خدمات و فعالیتهای ملی و منطقه ای است.

آرام افزود: شمارش جمعیت که اصطلاحا سرشماری نفوس خوانده می شود از دیرباز مورد توجه کشورهای جهان بوده است و همواره دولتها کوشیده اند تا از این طریق، تعداد جمعیت کشور و برخی از ویژگی های عمده مربوط به آن را جمع آوری کنند.

مدیر اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان اسلامشهر عنوان کرد: تاکنون شش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور منطبق با جدید ترین روش های علمی انجام شده است.

آرام گفت: امروزه در اغلب کشورها سرشماری نفوس به فاصله پنج یا 10 سال یکبار به مرحله اجراء در می آید و در ایران در حال حاضر باتوجه به اینکه کشور در مرحله گذار به سوی توسعه است و از آنجایی که این گذار با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توام است باید هر قدر می توان اطلاعات و آمار بهنگام تری در مورد جمعیت کشور بدست آورد.

این مسئول ادامه داد: با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح در سطوح جغرافیایی مختلف شامل استانهای کشور، شهرستانهای دور و نزدیک، نقاط محروم و ... دولت می تواند نیازهای جامعه را به درستی تشخیص دهد و سپس برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن را براساس نیازهای واقعی کشور تنظیم کند و بودجه ها را به درستی تخصیص دهد تا در حداقل زمان ممکن، حداکثر رشد و توسعه ممکن شود.

فرماندار اسلامشهر گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام می شود تا تصویر روشنی از وضعیت جمعیت و مسکن کشور و خصوصیات آنها برای استفاده مسئولان و تصمیمگیران فراهم شود.

آرام افزود: اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن کار بسیار بزرگی است که به امکانات، بودجه و نیروی انسانی زیادی نیاز دارد و برای آماده سازی طرح و برنامه آن سالها وقت صرف می شود و کارشناسان و خبرگان آماری در مرکز آمار ایران،با مطالعات همه جانبه و صرف وقت زیاد، طرح سرشماری را آماده می کنند.

فرماندار اسلامشهر با بیان اینکه طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از تاریخ دوم آبان ماه به مدت 21 روز در سراسر ایران اجرا می شود، عنوان کرد: در شهرستان اسلامشهر 600 نفر مامور سرشماری، 120 خودرو و در کل بیش از 100 نفر رده های اجرایی و ستادی، کار جمع آوری اطلاعات را در سطح شهرستان بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: شورای شهر و روستا نیز به عنوان نهاد مشارکت مردمی و همچنین دارا بودن ارتباطات نزدیک به مردم می‌توانند نقش مهم و به سزایی در اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در مورد اهمیت سرشماری و جلب همکاری مردم داشته باشند.



فرماندار اسلامشهر اظهار امیدواری کرد که به یاری خداوند متعال و همکاری آحاد ملت ایران و پاسخگویی دقیق و درست به ماموران سرشماری بتوانیم با موفقیت از عهده انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 برآییم.