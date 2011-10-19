علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی درباره مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و مطالبی که از سوی مسئولان فرهنگی کشورمان در این‌باره مطرح شده است، به خبرنگار مهر گفت: کمیسیون فرهنگی سئوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دستور کار جلسه غیرعلنی خود در تاریخ یکشنبه هفته آینده اول آبان ماه قرار داده است.

وی ادامه داد: من شخصاً مواردی چون ممیزی کتاب، مسائلی از سینما، اجرا نشدن قانون منع استفاده از الفاظ بیگانه را در نظر داشتم که مساله حضور نیافتن ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت و غرفه‌ای که به نام ایران بوده ولی مسدود شده است، به سئوالاتم از وزیر ارشاد اضافه شد.

شصت و سومین نمایشگاه کتاب فرانکفورت در حالی یکشنبه 24 مهرماه به کار خود پایان داد که غرفه‌‌ای که به متعلق به ایران بود به دلایلی افتتاح نشد، بلکه مسدود شد. در پیگیری‌های متعدد از مقامات مسئول کشورمان بهمن درّی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به طور مستقیم پاسخگوی مهر نبود و تنها با انتشار بیانیه‌ای مسدود شدن غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت را از حضور ما تأثیرگذارتر دانست.

اما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که غرفه اجاره کرده بودیم، ولی چون سفارت آلمان به هیئت رسمی کشورمان ویزا نداد، در نتیجه کسی برای افتتاح غرفه به آلمان نرفت.

خبرگزاری مهر در حال پیگیری دلایل ویزا ندادن به نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق سفارت آلمان است.

البته از سوی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی وابسته به وزارت ارشاد که متولی ساماندهی و برنامه‌ریزی برای حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی است به طور شفاف مشخص نمی‌شود که آیا این غرفه رزرو شده بوده است یا خیر؟ آیا مبلغی به حساب نمایشگاه فرانکفورت واریز شده است؟ اگر شده است چه مبلغی است و حال چه خسارتی لازم است برای این حضور نیافتن پرداخت شود؟

البته برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که 60 هزار یورو برای شرکت ایران در نمایشگاه فرانکفورت هزینه شده است و حال قرارست هیئتی برای مذاکره برای منتفی شدن پرداخت جریمه راهی آلمان شود.

با توجه به اینکه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اول آبان ماه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو در رو می‌شوند به نظر می‌رسد بسیاری از این ابهام‌ها برطرف خواهد شد. همچنین درباره وجهه بین‌المللی ایران در عرصه‌های فرهنگی نیز مباحثی طرح خواهد شد.