مکان راه اندازی سازمان امور دانشجویان/ جزئیات افزایش حقوق هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متکان درباره برخی جزئیات راه اندازی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، گفت: چارت وزارت علوم مصوب و ابلاغ شد و بر این اساس معاونت دانشجویی این وزارتخانه از آن تحت عنوان سازمان امور دانشجویان جدا می شود.

وی درباره بخشهای مختلف این سازمان، اظهار داشت: اداره کل تربیت بدنی، اداره کل شاهد و ایثارگر و اداره کل دانش آموختگان به این سازمان خواهند پیوست که به معاونت ارتقا می یابند و اداره کلهای امور دانشجویان داخل، امور دانشجویان خارج و بورس و همچنین پشتیبانی و حمایت امور آموزشی داخل وزارت علوم باقی می مانند.

به گفته معاون وزیر علوم در حال حاضر بخشی از سازمان امور دانشجویان جا به جا شده و محل آن در خیابان فرصت، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران خواهد بود که سه طبقه از این ساختمان در اختیار این سازمان جدید وزارت علوم قرار می گیرد.

متکان ادامه داد: فردی که مسئول سازمان امور دانشجویان می شود معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان است.

وضعیت بودجه ای دانشگاههای کشور

متکان در بخش دیگری از سخنان خود درباره بودجه هزینه ای دانشگاهها، گفت: بودجه سال 88 هزینه ای است که مبلغ آن هزار و 450 میلیارد تومان بود در سال 89 این رقم به هزار و 790 میلیارد تومان و امسال به حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت.

جزئیات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها

وی درباره اضافه حقوق کارمندان و اساتید دانشگاهها اظهار داشت: برای حقوق مربیان 350 هزار، استادیاران 500 هزار تومان، دانشیاران 600 هزار تومان و دستمزد استاد تمامها به 700 هزارتومان علاوه بر افزایش سالانه در بودجه در نظر گرفته شد.

به گفته متکان، این دستمزد نزدیک به 90 میلیارد تومان در سال شد که علاوه بر ده درصدی بود که دولت برای افزایش حقوق اعمال کرد. افزایش حقوق برای کارکنان نیز از 150 تا 200 هزار توان در نظر گرفته شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به برخی ردیفها و بودجه ها که برای دانشگاهها و اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: برای اعتبار جذب اعضای هیئت علمی یک ردیف با مبلغ 2 میلیارد تومان جدا کردیم و به منظور حمایت مالی از دانشگاههای برتر ایران در جهان اسلام، 10 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

به گفته معاون وزیر علوم، برای ارتقای کیفی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر توسعه یافته و کم برخوردار 17 میلیارد تومان در نظر گرفتیم که 12 میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به حوزه عمرانی تملک و سرمایه شان است.

وی از اختصاص کمک بودجه 374 میلیارد تومانی دیگری خبر داد که به دانشگاهها در طول سال علاوه بر بودجه ای که از مجلس دریافت می کنند، اختصاص می یابد و تا سال گذشته این بودجه نبوده است.

متکان در ادامه سخنان خود به برخی برنامه های سال 91 وزارت علوم اشاره و اعلام کرد که در سال آینده چالشهای شهرداری با دانشگاهها در مجلس مطرح می شود. وی همچنین از اختصاص بودجه مقاوم سازی دانشگاهها خبر داد که در سال آینده برای آن در مجلس ردیف در نظر گرفته می شود.

معاون مالی اداری وزارت علوم، همچنین درباره بودجه ای که دانشگاهها دریافت می کنند، خاطرنشان کرد: تا به حال دانشگاهها برای شش ماه اول حدود 45 درصد از بودجه های هزینه ای خود را دریافت کرده اند و برای نه ماهه اول سال، این سقف به 72 درصد می رسد.

وی همچنین گفت: اداره کل طرحهای عمرانی تحت عنوان اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم تغییر نام می دهد که دیگر در امور اجرایی فعالیتی ندارد و در امور نظارتی عمل می کند. برای پیش رفتن برخی اقدامات در این زمینه، دانشگاههای کل کشور به 10 منطقه تقسیم بندی شده اند و این مسائل در این مناطق بررسی می شود و مدیران طرحهای عمرانی یکی از این دانشگاهها مسئول نظارت طرحهای عمرانی دانشگاه خواهند بود.

متکان ادامه داد: سه کمیته جدید هم تحت عنوان عمران، معماری و تاسیسات که بحث ایجاد دستورالعملهای جدید و الگوهای ساختمانی از نظر معماری، اقلیمی، عمرانی، مصالح و تاسیسات را برررسی می کنند تشکیل می شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین وضعیت تجمیع دو دانشگاه عباسپور و خواجه نصیر، تاکید کرد: شکی نیست که دانشگاهی همانند خواجه نصیر دارای پراکندگیهایی است که علیرغم داشتن هیئت علمی متخصص اما هنوز از پتانسیلهای این دانشگاه استفاده درست نمی شود. این دانشگاه در چند نقطه مستقر است و مدیریت این ساختمانهای پراکنده نه تنها هزینه زیادی دارد بلکه می بایست بسیاری از امورات از جمله نگهبانی، حراست، ایاب و ذهاب و غیره با هزینه زیاد و به طور مساوی مدیریت شود.

وی گفت: هم اکنون روی تجمیع دو دانشگاه خواجه نصیر و عباسپور در حال کار کارشناسی هستیم و هنوز هیچ تصمیمی برای این کار گرفته نشده است و زمانی هم برای تجمیع تعیین نکرده ایم چون در کار کارشناسی زمان مطرح نیست و کیفیت مهم است.

معاون اداری مالی وزارت علوم، تاکید کرد: این دو دانشگاه تجمیع می شوند نه ادغام. تجمیع یعنی در کنار هم قرار گرفتن و ادغام یعنی این دو دانشگاه با هم یکی شوند که این دو معنی با هم فرق دارند.