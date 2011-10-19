به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی پنجمین جشنواره و نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که شب گذشته 25 مهر با حضور رئیس جمهور در تالار وحدت تهران برگزار شد، با حاشیه‌هایی نیز همراه بود.

این برنامه نیز به روال معمول اکثر برنامه‌های حوزه فرهنگی با یک ساعت تاخیر و حوالی ساعت 7 شب و در حالی آغاز شد که هنوز رئیس جمهور به سالن نیامده بود.

ـ تدابیر امنیتی نسبتاً شدید و نامتعارفی بر مراسم حاکم بود و با وجود اینکه مسئولان بازرسی هر نوع وسیله‌ فلزی و دیجیتالی را از مدعوین پیش از ورودشان به تالار وحدت تحویل می‌گرفتند، در ورودی سالن هم، افراد بار دیگر مورد بازرسی بدنی قرار می‌گرفتند. از سوی دیگر با توجه به اینکه مسئولان تنها به کسانی اجازه حضور می‌دادند که کارت دعوت ممهور به مهر رئیس نمایشگاه را در دست داشتند، حضور نمایندگان رسانه‌های خبری در برنامه با دعوتنامه‌هایی که از روابط عمومی نمایشگاه به رسانه‌هایشان فکس شده بود، با دشواری و تاخیر همراه شد و همین موضوع باعث ناراحتی برخی از آنها شد.

* «فرزاد جمشیدی» که اجرای این مراسم را بر عهده داشت، پس از اینکه حدود یک ساعت از زمان مقرر برای آغاز برنامه گذشته بود و هنوز نیمی از سالن هم پر نشده بود، از کسانی که در صندلی‌های عقب نشسته بودند، خواست جلو بیایند و تا سالن پُرتر بنماید! اما با توجه به اینکه صندلی‌ها بر اساس شماره به افراد داده شده بود، این اقدام او که نظم سالن را بر هم زد، خشم مسئولان برنامه را برانگیخت.

* او همچنین در ابتدای برنامه چند بار خواست با دعوت از حاضران برای سر دادن صلوات نثار ولی عصر (عج) سکوت کنند که یکی از حاضران با سر و صدا سکوت سالن را بر هم زد؛ در همین لحظه مجری برنامه برافروخته شد و خطاب به او گفت: آقا یا از سالن برو بیرون یا به احترام امام زمان (عج) ساکت شو!

* رئیس جمهور که پس از اهدای جوایز خود را به تالار وحدت رساند، در زمان رونمایی از تمبر «رایانه پاک» و پیش از ایراد سخن، روی سِن حضور یافت و وزرای ارشاد و ارتباطات و نیز معاون پارلمانی خود را مامور کرد این تمبر را امضا کنند و اعتنایی به اصرارهای مجری برای انجام این کار از سوی خود نکرد.

* وزیر ارشاد در این برنامه در بخشی از سخنانش ابیاتی از خود سرود که این اقدام سیدمحمد حسینی با استقبال رئیس جمهور روبرو شد و گفت: بالاخره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خودش باید هنرمند باشد که الحمدلله ایشان شاعر هم هست!

* زارع‌پور، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در سخنان خود از صادرات 27 میلیون دلاری نرم‌افزارهای قرآنی توسط یک نفر در سال گذشته خبر داد و با اشاره به ظرفیت‌های فراوان فعالیت در حوزه فناوری‌های دیجیتال، از رئیس جهور خواست نسبت به تخصیص بودجه 120 میلیارد تومانی معطل مانده در پیچ و خم‌های اداری اقدام کند و احمدی‌نژاد که امسال نخستین باری بود که در اختتامیه جشنواره رسانه‌های دیجیتال حضور می‌یافت، در واکنش به درخواست زارع‌پور ابتدا گفت: الان فهمیدم چرا اینقدر اصرار داشتی که به این مراسم بیایم. پس دنبال 120 میلیارد تومانی؟! ولی زرنگتر از خودت ندیده‌ای!

البته رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: شما نگران نباش! باشد. ما 120 میلیارد را می‌دهیم و اصلاً به دلارش هم نگاه نمی‌کنیم!