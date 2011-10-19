  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

روز جمعه صورت می گیرد /

بازدید مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه رصدخانه ملی

بازدید مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه رصدخانه ملی

سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بازدید هیئت اعزامی معاونت علمی ریاست جمهوری از پروژه رصدخانه ملی خبر داد و گفت: این هیئت روز جمعه در کاشان از پروژه رصدخانه ملی بازدید می کنند.

مهندس محمد جواد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه رصدخانه ملی را یکی از پروژه های کلان ملی نام برد و افزود: رصد خانه ملی در حال حاضر در دست احداث است. این پروژه یکی از پروژه های مرکز طرحهای کلان ملی است و روز جمعه 29 مهرماه از این طرح کلان ملی بازدید می شود.

سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ترکیب هیئت اعزامی اظهار داشت: دکتر سید محمودرضا آقا‌میری، معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از این پروژه بازدید خواهند کرد.
 
وی همچنین از سفر هیئت اعزامی این معاونت به اصفهان خبر داد و اضافه کرد: این هیئت همچنین از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید خواهند داشت و ضمن بازدید احکام اعضای شورای کانونهای هماهنگی دانش و صنعت "سنگ" و "فرآورده های نسوز" اعطا می شود.
 
قاسمی زمان بازدید هیئت اعزامی معاونت علمی به اصفهان را روزهای 27 و 28 مهرماه ذکر کرد و ادامه داد: در این بازدیدها ضمن بازدید از پیشرفت پروژه های مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، احکام کانون "فولاد" که مسئولیت آن به عهده دانشگاه صنعتی اصفهان است اعطا می شود.
کد مطلب 1437214

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها