بازدید مسئولین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از پروژه رصدخانه ملی

مهندس محمد جواد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، پروژه رصدخانه ملی را یکی از پروژه های کلان ملی نام برد و افزود: رصد خانه ملی در حال حاضر در دست احداث است. این پروژه یکی از پروژه های مرکز طرحهای کلان ملی است و روز جمعه 29 مهرماه از این طرح کلان ملی بازدید می شود.

سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ترکیب هیئت اعزامی اظهار داشت: دکتر سید محمودرضا آقا‌میری، معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیئت همراه از این پروژه بازدید خواهند کرد.



وی همچنین از سفر هیئت اعزامی این معاونت به اصفهان خبر داد و اضافه کرد: این هیئت همچنین از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید خواهند داشت و ضمن بازدید احکام اعضای شورای کانونهای هماهنگی دانش و صنعت "سنگ" و "فرآورده های نسوز" اعطا می شود.



قاسمی زمان بازدید هیئت اعزامی معاونت علمی به اصفهان را روزهای 27 و 28 مهرماه ذکر کرد و ادامه داد: در این بازدیدها ضمن بازدید از پیشرفت پروژه های مورد حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، احکام کانون "فولاد" که مسئولیت آن به عهده دانشگاه صنعتی اصفهان است اعطا می شود.