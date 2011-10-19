تجهیزات تخصصی پزشکی شهریار جوابگوی نیازها نیست

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدید اخیرخود از کیلینیک تخصصی سی تی اسکن و ام آر آی شهرستان شهریار اشاره کرد و اظهار داشت: امکانات و تجهیزات تخصصی پزشکی در شهریار با نیازهای مردم این شهرستان مطابقت ندارد و جمعیت فعلی این منطقه بیشتر از زیرساختهای پزشکی شهرستان است.

وی ادامه داد: تامین تجهیزات پزشکی و دستگاه های تخصصی در مراکز درمانی شهریار از اولویتهایی است که در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: اگر بتوان تجهیزات تخصصی پزشکی و پزشکان متخصص را در شهرستان مستقر کرد از ترددهای فعلی که شهروندان این منطقه برای درمان به پایتخت دارند جلوگیری می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر وقت و هزینه زیادی از سوی شهروندان منطقه برای مراجعه به تهران و انجام درمانهای پزشکی صرف می شود که باید با تدبیری صحیح و تامین اعتبارات از این اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرد.

این مسئول یادآور شد: در این بازدید زارعی مسئول کلینیک تخصصی سی تی اسکن و ام آر آی شهریار به بیان برخی مشکلات این بخش پرداخت و خواستار رفع هر چه سریعتر آن توسط مسئولان بود که قولهای مساعدی برای رفع این مشکلات نیز داده شد.

