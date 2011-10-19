ریتون شیر اهدا شده به اوپک تندیس است نه یک اثر تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش سفیر ایران در سازمانهای بین المللی مستقر در وین طی مراسمی تندیس ریتون متعلق به 500 سال پیش از میلاد را به اوپک اهدا کرد.

در این مراسم که به مناسبت انتقال مقر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به ساختمان جدید این نهاد بین المللی برگزار شده بود، دبیرکل و مقامات عالیرتبه اوپک، تندیس جام ریتون شیر ساخته شده از برنز با روکش طلائی و دو قطعه تابلو فرش نفیس کرک و ابریشم با طرحهای پنجمین روز آفرینش اثر استاد محمود فرشچیان و سی و سه پل اصفهان را از دستان سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در وین دریافت کردند.

در این مراسم عبدالله سالم البدری دبیرکل اوپک عنوان کرد: باعث افتخار است که جمهوری اسلامی ایران با داشتن فرهنگ و تمدن دیرینه و به عنوان عضو فعال اوپک آثار بسیار ارزشمندی را امروز به این نهاد بین المللی اهداء می کند.

اظهارات البدری و اعلام قدمت این جام باعث شد ابهاماتی درباره این جام در میان محافل خبری و دوستداران میراث فرهنگی بوجود بیاید تا آنجا که برخی عنوان می کردند این جام تاریخی از موزه های ایران به اوپک اهدا شده است.

در این میان برخی با استناد به قانون ممنوعیت خروج آثار تاریخی و اهدای آن به مقامات و یا موزه های کشورهای دیگر به این اقدام معترض شدند.

مولاژ ساخته شده توسط هنرمند صنایع دستی به اوپک اهدا شده بود

اما نکته قابل توجه اینکه در گزارش ارائه شده، از کلمه تندیس به معنای مجسمه ساخته شده از روی اصل آن استفاده شده بود و رسانه ها و سایت هایی که نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند به این موضوع توجه نکرده بودند!

با این حال برای پایان این ابهامات یک هنرمند کرجی که یکی از طراحان مولاژ این جام بوده است به خبرنگار مهر گفت: این تندیس به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی اوایل فروردین ماه امسال به کارگاه پیکر تراشی ما در شهر کرج پیشنهاد شد و از آن زمان با همراهی هنرمندانی که در این کارگاه مشغول به کار بودند ساخت مولاژ جام ریتون را آغاز کردیم تا اینکه هفته پیش این جام از طریق ریاست جمهوری به سازمان اوپک اهدا شد.

محسن گلستانی، هنرمند پیکر تراش استان البرز ادامه داد: ریتون شیر بالدار، جامی از جنس طلاست که تقریبا 12 سانت ارتفاع دارد اما با کمک استاد شمع ریز مولاژ این جام را بلندتر و به وزن 700 کیلوگرم ساختیم.

این هنرمند صنایع دستی با بیان اینکه هزینه ساخت این جام را نمی توانم اعلام کنم گفت: مجسمه شیر از جنس برنز و مزین به ورق طلا و پایه های گرانیت و گلهای مرمریت است.

پیش از این آثار هنرمندان کرجی به کشورهای دیگر اهدا شده بود

وی پیش از این نیز کوشک نخبگان را که پیکر چهار دانشمند ایرانی رو به چهار سوی جهان است را ساخته که اکنون در محوطه مقر سازمان ملل واقع است.

همچنین تندیس یک ستون هخامنشی نیز تقریبا دو ماه پیش به ارتفاع 9 متر توسط او و همکارانش ساخته و به کشور ونزوئلا اهدا شد.

این هنرمندان کرجی به تازگی کار ساخت مشک حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام را تمام کرده اند و روز گذشته نیز مراسم رونمایی آن در تهران برگزار شد و قرار است در آینده نزدیک این مشک به کربلا فرستاده شود.

ریتون شیر بالدار در موزه ایران باستان

ریتون ظرفی است که بخش جلویی آن به شکل حیوان و یا انسان در آمده و عموما ازاشکال حیوانات با شاخ منحنی که به عقب برگشته، ساخته شده است.

در دوره هخامنشی ساخت ریتون رشد چشمگیری یافت و در دوره های اشکانی و ساسانی نیز سیر تعالی پپمود بطوریکه ریتون ها در این دو دوره از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. بیشترمورخان و باستانشناسان ریتون را یک کالای تجملی پنداشته اند.

اکنون جام ریتون شیر بالدار که متعلق به پانصد سال پیش از میلاد است در موزه ایران باستان نگهداری می شود.

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گزارش از فاطیما کریمی