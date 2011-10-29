رشید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقاتی که برای باشگاه ذوب‌آهن رخ داد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: این یک اتفاق مملکتی است که طبق ماده 13 برنامه توسعه پنجم، مجلس دولت را در هزینه کردن اعتبارات در بخش ورزش حرفه‌ای منع کرده است. اتفاقی که برای ذوب‌آهن افتاد هم از تبعات این قانون است و می‌تواند برای هر باشگاهی که زیر نظر شرکت دولتی اداره می‌شود، رخ دهد.

وی با بیان اینکه باید تدبیری کارشناسانه برای این اتفاق اتخاذ شود تا حداقل آسیب به ورزش وارد آید، افزود: تدبیر ما این است که امکانات غیردولتی را شناسایی و آن را به سوی سرمایه‌گذاری در ورزش هدایت کنیم. باشگاه بزرگ ذوب‌آهن یک برند در ایران و آسیا بوده و بسیار شناخته شده است و نباید خدای نکرده به خاطر این قوانین دچار ضربه شده و برخی از تیم‌های آن منحل شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خاطرنشان کرد: باشگاه ذوب‌آهن در این سال‌ها در عرصه‌های باشگاهی و ملی خدمات زیاد و افتخارات بسیاری برای ورزش کشور داشته است، به طور مثال تیم دوومیدانی ایران که در مسابقات آسیایی گوانگجو افتخارات بسیاری کسب کرد از 11 ملی پوش آن 9 نفر عضو تیم ذوب‌آهن بودند. همچنین نباید افتخارات تیم فوتبال و سایر تیم‌‎های ورزشی این باشگاه در سال‌های اخیر در مسابقات جهانی و آسیایی را فراموش کرد، به همین دلیل است که باید به این باشگاه نگرش ملی صورت گیرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تدابیر لازم از سوی مسئولان امر صورت گیرد تا تیم‌های ورزشی باشگاه ذوب آهن کمترین ضربه را بخورند، ادامه داد: در این زمینه بنده حداقل دو سه جلسه با اعضای هیئت مدیره و مسئولان استان و کارخانه ذوب آهن داشته‌ام، ضمن اینکه طی ماه‌های اخیر با برگزاری همایش صنعت و ورزش، در زمینه ورود صنایع غیردولتی به ورزش به عنوان اسپانسر گام‌های مثبتی در استان اصفهان برداشته‌ایم.

خدابخش در این خصوص اضافه کرد: قطعا حضور صنایع غیردولتی به عنوان حامی باشگاه ذوب‌آهن در این مقطع که عملا دولت و شرکت‌های دولتی از هزینه کرد در ورزش حرفه‌ای منع شده‌اند، می‌تواند بهترین راهکار برای خروج ذوب‌آهن از این بحران باشد ضمن اینکه این مسئله می تواند گام بزرگ و مثبتی در زمینه خصوصی شدن یک باشگاه بزرگ باشد.

وی با تاکید مجدد بر اینکه باید به باشگاه ذوب‌آهن نگاه ملی شود و فکری اساسی و کلان برای حل مشکلات آن صورت گیرد افزود: اصل این قانون که دولت در زمینه ورزش قهرمانی هزینه نکرده و به ورزش همگانی روی آوردن بسیار خوب است اما ای کاش قوانین و یا تبصره‌هایی از سوی قانونگذار در نظر گرفته می‌شد تا باشگاه‌های بزرگ ایران که فعالیت‌هایشان زیر نظر ارگان‌های دولتی است، دچار مشکلات این چنینی نشده و این دوره گذار را به بهترین شکل پشت سر بگذارند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در خاتمه تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر 127 مکان ورزشی در 18 شهرستان استان اصفهان تجهیز شده تا بتواند خدمات ورزشی بصورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. همچنین تمام اماکن ورزشی خود را مکلف کرده‌ایم به غیر از اینکه صبح‌ها سانس‌هایی را برای ورزش همگانی رایگان در اختیار آقایان و بانوان قرار می‌دهند در طول روز هم در رشته‌های ورزشی دیگر امکانات به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد. قطعا اولویت اصلی ما سلامت جامعه و ورزش رایگان است و برای رسیدن به این مهم تمام تلاش خود را به کار می‌بریم.