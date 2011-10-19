مجتمع آموزشی سما در گرگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی صبح چهارشنبه در جلسه انجمن اولیاء و مربیان دبستان پسرانه سمای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به بیان بخشی از اقدامات و فعالیتهای گرفته در حوزه معاونت سما دانشگاه ازاد اسلامی گرگان و معرفی برنامه‌های آموزشی و پرورشی ، فرهنگی و عمرانی و پژوهشی حوزه معاونت سما پرداخت.

وی اظهار داشت: حوزه معاونت سما واحد گرگان بسیار نوپا بوده و ظرف 5 سال اخیر با حرکت جهشی سعی کرده عقب ماندگیهای قبلی را جبران نماید که این اقدامات بی شک نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی داشته و سبب جلب رضایت دانش آموزان و خانواده ها خواهد شد.

وی راه اندازی آموزشکده سما، دبستان دخترانه و دبستان پسرانه و دبیرستان پسرانه را از اقدامات موثر حوزه معاونت سما در گرگان ذکر کرد و گفت : دانشگاه آزاد اسلامی گرگان با حمایت جدی از حوزه معاونت سما در نظر دارد سایر مقاطع تحصیلی و همچنین مجتمع اموزشی سما و زبانکده سما را به صورت متمرکز در گرگان راه اندازی کند که در این راستا اقدامات موثری نیز انجام شده است.

محسنی اظهار امیدواری کرد: حوزه معاونت سما با فعالیت هماهنگ و منسجم بتواند نقش موثر خود را در اموزش مقاطع قبل از دانشگاه نیز ایفا کند.

در این مراسم همچنین حسینی مدیر اموزش و پرورش شهرستان گرگان با تقدیر از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در خصوص راه اندازی مدارس سما با اشاره به تلاش‌های مسؤولان در جهت ارائه‌ خدمات بهتر به دانش‌آموزان، بر افزایش کیفیت آموزش، خلاقیت و نوآوری در امور آموزشی و پرورشی و تعامل بیشتر با اولیاء دانش‌آموزان تأکید کرد .

در بخش پایانی این مراسم دکتر محسنی با اهدای لوح تقدیر از جلیلیان ، دائمی ، خواجه ، روهنده ، ایرجی اعضای انجمن اولیا و مربیان سال گذشته انجمن اولیا و مربیان تقدیر کرده و برای اعضای جدید آرزوی موفقیت کرد.