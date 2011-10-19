بیانیه شورای هماهنگی فرهنگی دانشگاهها در تقویت کرسیهای آزاد اندیشی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی سراسر کشور در بیانیه خود تاکید کردند: سخنان حکیمانه و دلسوزانه مقام معظم رهبری درباره برپایی کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها و تاکید مجدد ایشان بر برگزاری جدی تر و پرشور این کرسیها، مسئولان دانشگاهها را دلگرم تر و امیدوارتر از پیش کرد تا بتوانند با عزمی مجدد بر سختیها و برخی موانع پیش روی این کار فائق آیند و پرشورتر از گذشته به این کار اهتمام می ورزند.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: نهادهای فرهنگی مرتبط با دانشگاهها که در شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گرد هم آمده اند، به دنبال تاکید مقام معظم رهبری درسال 88 مبنی بر بسط فضای آزاداندیشی در دانشگاهها در فضایی توام با تعامل، آیین نامه برگزاری این کرسیها را تدوین کردند و کمتر از یکسال پس از اشاره حکیمانه مقام معظم رهبری، این فعالیت مهم و اندیشه ساز، با سرلوحه قرار دادن آیه شریفه "فبشر عبادی الذین یستمعوان القول فیتعبون احسنه" ساز و کار اجرایی خود را پیدا کرد. این در حالی است که تا پیش از تدوین این دستورالعمل نیز، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی به همت مدیران دانشگاهها و فعالان فرهنگی دانشگاه آغاز شده بود و تا به امروز، شمارگان تکرار این حرکت علمی و فرهنگی، هزاره خود را در دانشگاهها سپری کرده است.

در ادامه بیانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسری کشور، عنوان شده است: اما در کشوری که خانواده دانشگاه بیش از 4 میلیون عضو دارد هنوز تا رسیدن به قله های آزاد فکری بر پایه تضارب آرا راه زیادی در پیش است و فعالیت بیشتری را طلب می کند. پیش از آن و مهم تر از آن راه زیادی تا نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، نقد منصفانه و آداب تضارب آرا در پیش است و این مهم، جز مقدمات واجب برگزاری این کرسیهاست. بدنه و بخشهای فرهنگی دانشگاهها اعم از نهادها، تشکلهای دانشگاهی و معاونتهای فرهنگی طی دو سال گذشته کوشیده اند تا به دور از سطحی نگری، سیاست زدگی و تنزل مباحث، مهمترین مسائل پیش روی اجتماع را در عرصه های مختلف شناسایی کنند و آنها را در فضایی توام با عقلانیت و دقت عالمانه به بحث بگذارند تا از رهگذر این مباحثه و تضارب، فکر صحیح تولید شود و دانشجویان به عنوان آینده سازان این مرز و بوم از آن بهره مند شوند و نکات و دقایقی را بیاموزند. اما علیرغم همه این فعالیتها گلایه اخیر مقام معظم رهبری را به جان پذیراییم و به عنوان یک نهاد میان دستگاهی و تصمیم ساز در عرصه فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها ضمن اعلام حمایت قاطع از بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و در عهدی مجدد با این ایشان خواهیم کوشید تا این حرکت مدبرانه و دوران ساز را پر شورتر و پربارتر از گذشته ادامه دهیم.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: در این مسیر، آزاد اندیشی و ترویج آن به عنوان یک ارزش، یک اصل است و این انتظار از دستگاههای مختلف مرتبط با دانشگاهها می رود که با درک حساسیتها و لوازم تحقق این رخداد مهم، مجموعه های فرهنگی و تشکلهای انقلابی دانشگاهها را یاری کنند تا این حرکت مهم و حکیمانه به بار بنشیند. تمام تلاش مدیران و سیاستگذاران فرهنگی دانشگاه، عبور دادن این کرسیها از مسیر جدال احسن و مبشر به بشارت الهی است که طی آن اقوال مختلف شنیده شود و رای صواب از آن بیرون آید.