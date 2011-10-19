85میلیارد ریال اعتبار آبخیزداری برای گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شجاعی عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرحهای آبخیزداری گلستان افزد: همچنین از محل موضع ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 70 میلیارد ریال در اختبار گلستان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این اعتبار در قالب طرح آبخیزسیل گلستان اختصاص یافته ست



وی عنوان کرد: از این مقدار حدود 38 میلیارد ریل مربوط به استان است و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در اختبار استان قرار دهیم تا بتوانیم به اجرای طرحها بپردایم.



همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی 11 طرح آبخیزداری در گلستان اجرایی شد.