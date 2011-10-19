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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۸:۵۴

شجاعی:

85میلیارد ریال اعتبار آبخیزداری برای گلستان تخصیص یافت

85میلیارد ریال اعتبار آبخیزداری برای گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: 85 میلیارد ریال در قالب طرحهای ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری به استان گلستان تخصیص داه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شجاعی عصر سه شنبه در حاشیه اجرای طرحهای آبخیزداری گلستان افزد: همچنین از محل موضع ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 70 میلیارد ریال در اختبار گلستان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: این اعتبار در قالب طرح آبخیزسیل گلستان اختصاص یافته ست

وی عنوان کرد: از این مقدار حدود 38 میلیارد ریل مربوط به استان است و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری در اختبار استان قرار دهیم تا بتوانیم به اجرای طرحها بپردایم.
 
همزمان با هفته کاهش بلایای طبیعی 11 طرح آبخیزداری در گلستان اجرایی شد.
کد مطلب 1437257

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